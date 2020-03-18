Жена внука примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Алена Преснякова ранее блистала на их с Никитой свадьбе - в сети появились редкие кадры семейного торжества

Так на фото супруга Никиты Преснякова Алена Краснова предстала в подвенечном пышном платье с горизонтальным декольте и рядом со всеми звездными членами семьи Пугачевой и Галкина, а также четы Пресняковых с Филиппом Киркоровым. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram-страницу фан-клуба Аллы Борисовны.

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова и старший из внуков Аллы Борисовны Никита, как известно, 27 июля 2017 года женился на модели Алене Красновой. На архивном снимке семьи с торжества, который вероятно был обработан спецфильтром для пользователей популярной вышеупомянутой соцсети, красовались Алла Пугачева, Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Михаил Земцов, Дени Байсаров, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков младший с супругой Натальей Подольской, и, разумеется сами виновники торжества по центру. Пара выглядела немного взволновано, а гости радостными.

Ранее, на других новых опубликованных невесткой Аллы Борисовны фото, она вместе с супругом Никитой красуется в уютном домашнем антураже – мужчина целует ее спину на фото, пара смотрит друг на друга любящим взглядом – Алена определила подборку, словом «нежность».

Поклонники звездных голубков и модели в частности осыпали их комплиментами и пожелали счастья.

Ранее на новых опубликованных студийных снимках модель предстала перед камерами во всей красе – стильный и откровенный образ поклонники артистки оценили очень высоко.

Так на профессиональных снимках Алена Краснова запечатлена в черном брючном костюме мужского кроя, ее волосы подобраны вверх и уложены волной, на лице девушки присутствует яркий макияж, а на теле – взблёскивают украшения.

Именно часть последнего, модель, без особых смущений и засветила – на подборке фото отчетливо видна ее грудь. Девушка решила следовать модным тенденциям и надела объемный пиджак на голое тело.

Напомним, несчастье обрушилось на дочь Пугачевой, срочное обращение: "Так плохо...".

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