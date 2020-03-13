Дочь легендарной Аллы Пугачевой певица Кристина Орбакайте показала личные кадры с тренировки

Артистка позировала в облегающем спортивном костюме. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Тop_stars_in_the_world.

Так на кадрах, опубликованных фан-страничкой, Кристина сначала показала видео, где она следует рекомендациям гуру спортивного мира, точнее, ее видео-записи с тренировочными рекомендациями. "Попотела" же дочь примадонны российской эстрады на велотренажере, а после показала, как вытирает пот со лба. По словам Кристины, потренировалась она хорошо, звезда сцены не скрывала накамеру свою небольшую отдышку, но при всем при этом улыбалась.

Стоит отметить, что вид у Орбакайте был свежий и счастливый.

View this post on Instagram Orbakaity A post shared by Wow (@top_stars_in_the_world) on Mar 12, 2020 at 4:57am PDT

Ранее мы писали, что Орбакайте поделилась снимком, сделанном в Аспене, горнолыжном курорте в штате Колорадо в США. Видимо, восстановление ноги после перелома проходит успешно. Кристина предстала в теплом свитере горчичного цвета, красной дутой жилетке, кремово-молочном шарфе и белых перчатках. Певица в солнцезащитных очках повернула голову в сторону от объектива и облокотилась на поручень.

А еще раньше артистка позировала в классике черного цвета, состоящей из широких брюк и блузки с глубоким декольте:

«Такси заказано! Этим всё сказано.» 🚕 И тег «она», - подписан кадр. На Кристине была рубаха и украшение на шеи в виде звездочек, алая помада на губах и несколько надменный взгляд присутствовал на ее лице. Одну руку свою при этом артистка сунула в карман.

Многочисленные подписчики очень порадовались словам из песни Кристины и ее несколько дерзкому, но привлекающему внимание луку:

"Обожаю эту песню"

"Кайф!"

"Красотка"

"Вы - прекрасны!"

Напомним, Пугачева раскрыла тайну, как хирурги перекроили ей лицо: "Делали операции на...".

Также Politeka писала, что Пугачеву в откровенном наряде застукали рядом с известным певцом, редкие кадры.