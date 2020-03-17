48-летняя российская певица Кристина Орбакайте, дочка артистки Аллы Пугачевой, встревожила видеообращением

Как передает Politeka.net, Орбакайте поделилась в своем микроблоге в Инстаграм роликом, внезапно объявив о переносе всех своих выступлений (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз). Артистка предстала в машине: на ней куртка темного цвета, футболка горчичного оттенка с принтом и большие солнцезащитные очки с фиолетовыми стеклами.

"Дорогие друзья, очень неприятные плохие новости для меня, моих зрителей, поклонников... Отменили спектакли, концерты на ближайшие месяцы... Но я очень надеюсь скоро встретиться", - говорит в кадре Кристина.

В подписи к видео певица объяснила причину: "Из-за сложившейся ситуации и в связи с растущей угрозой распространения вируса во всём мире мои спектакли и концерты перенесены! Обязательно сообщу о новых датах... здоровья и терпения всем🙏❤️😷"

Поклонники высказали свои переживания по поводу ситуации, более 80 000 раз оценив этот пост за несколько часов. А некоторые отметили, что с каждым годом Орбакайте все больше становится похожей на свою мать.

"Как вы тут на маму похожи😍"

"Вы стали очень похожи на маму🌺"

"Кристина, Вы молодец! Сильное решение! Пусть у всех все будет хорошо!"

"Самое главное здоровье,берегите себя,а спектакли подождут😊"

"Мне так плохо стало когда сказали что концерт перенесли.Но я все равно верю что он состоится и с нетерпением жду встречи с тобой 😘"

Ранее мы сообщали, что Орбакайте на записи новой песни перепутали с Примадонной. Кристина надела кардиган (прям, как любит ее мать) и засняла себя рядом с микрофоном.

"Когда записываешь новую песню, всегда хочешь для неё счастливой судьбы 🙌", - подписала кадр артистка.

Поклонники оценили фото: "Какая прекрасная новость! Уже с нетерпением ждём! 😉😘"; "Улыбка👍!"; "Ваууу! Это неожиданно 😻, будем ждать!!!! 💝"; "Вы стали все больше похожи на маму!!! Просто близнецы!!!!"

Напомним, Пугачева раскрыла тайну, как хирурги перекроили ей лицо: "Делали операции на...".

Также Politeka писала, что Пугачеву в откровенном наряде застукали рядом с известным певцом, редкие кадры.