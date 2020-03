View this post on Instagram

Внимание, друзья! Из-за сложившейся ситуации и в связи с растущей угрозой распространения вируса во всём мире мои спектакли и концерты перенесены!! Обязательно сообщу о новых датах. Надеюсь на скорейшую встречу со своими зрителями, здоровья и терпения всем🙏❤️😷 #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #слюбовьювдуше