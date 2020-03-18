Вера Брежнева поделилась стильными фото из эпицентра коронавируса в Европе

Популярная украинская певица, переехавшая жить и работать в Россию, часто балует своих поклонников яркими кадрами из своих новых фотосессий. Как сообщает Politeka, на этот раз она решила поделиться снимками из Италии.

На серии снимков Брежнева позирует в разных нарядах и антуражах. Причем на некоторых снимках у певицы даже другая стрижка: вместо привычных волос ниже плеч Брежнева позирует со стильным каре. На нескольких фото певица позирует с машиной, выгнувшись в соблазнительной позе.

Еще на одном снимке Брежнева стоит спиной к зрителю в длинной бежевой юбке, подчеркивающей все изгибы ее фигуры.

Также на одном из снимков певица висит на гимнастических кольцах в бежевой блузке и узкой серой юбке с глубоким разрезом.

«Ещё совсем недавно, в конце января в Италии под Миланом на плёнку с @goshapavlenko снимали потрясающий номер @lofficielukraine А сегодня все границы закрыты, очень скучаю по свои друзьям из разных стран и виртуально обнимаю», - подписала фото Вера.

Ее поклонники пришли в восторг от новых кадров.

«1 фото вообще шедевр», «Ну лучше уж так. Как говорят у нас в Италии, лучшая вакцина - сидеть дома и всё будет хорошо», «Красивая! Вера, береги себя», «Всегда шикарна!», «Вера, Вы замечательная, красивая и интересная! Восхищаюсь!», «Красивые и стильные снимки!!! Вера вы прекрасны», «Самая красивая из всех звезд», «Божечки каждое фото шедевр», «Идеальная женщина!», - пишут люди.

Ранее Брежнева открыто высказалась о слухах об изменах своего мужа Константина Меладзе. Певица заявила, что все эти слухи не имеют ничего общего с реальностью. По словам Брежневой, она относится к ним с юмором и ее даже восхищает талант Меладзе, который, по мнению сплетников, не только успевает курировать множество проектов, но и находит время на «гулянки с Эрикой».

Певица добавила, что сейчас, как никогда, ценит себя, поэтому попросту не боится никаких «соперниц».

Напомним, Брежнева в маске поразила внешним видом, кадры облетели сеть.

Как сообщала Politeka, Вере Брежневой крепко досталось из-за скандала в семье: "Связалась с горячей брюнеткой...".

Также Politeka писала, что "любовница" Меладзе из ВИА Гра прямо в машине показала, чем соблазняет мужчин.