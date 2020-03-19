Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала новые кадры в Инстаграм

На кадрах юная внучка позирует в коротких шортах, топе и олимпийке или чем-то подобном. Волосы в этот раз Соня собрала в ховст. Образ Евдокименко дополнила большими сережками. На фоне можно увидеть диван, зеркало и другие элементы интерьера комнаты. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли обсудить танцы или поставить лайки публикации. Все из-за того, что внучка Ротару опубликовала ее в сторис, где функции такие отсутствуют.

Ранее мы сообщали, что внучка Софии Ротару Соня Евдокименко покрасовалась перед камерой в дорогой вышиванке.

Так на новом опубликованном видео длинноногая блондинка-красавица предстала перед публикой в зажигательном танце. Модель была в коротенькой яркой вышиванке с глубоким декольте. Свои густые волосы юная знаменитость распустила и энергично пританцовывала под музыку у себя, вероятно, дома.

Отметим, что возможности прокомментировать кадры Сони у ее фолловеров в этот раз не было, так как они опубликованы в сториз, но ранее в комментариях под публикациями модели они отмечали, что Соня стройная красотка и что ее фото не могут не вызывать улыбку.

Сообщалось, что внучка Софии Ротару Соня Евдокименко решила показать фанам, как развлекается дома.

Так на новых кадрах со сториз девушка собрала в высоких хвост свои длинные густые и светлые волосы, надела спортивный костюм в облипку, главным элементом которого был короткий топ, обнажающий подтянутый живот знаменитости. После красавица принялась танцевать под зарубежный хит.

Стоит отметить, что двигалась Соня очень умело и в такт музыке, кроме того, на ее лице преобладали позитивные эмоции и улыбки в частности.

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