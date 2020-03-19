Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева засветилась вместе с супругом Владимиром Дантесом

После того, как в стране объявили карантин, артистке пришлось ограничить свою работу и отменить массу светстких мероприятий. Закрыть пришлось и свой магазин, о чем Надя также недавно рассказала в Инстаграм, пишет Politeka.

Сегодня же, после того, как у артистки появилась масса свободного времени, звезда засветилась на прогулке вместе с супругом.

Так, на фан-странице Нади появился милый кадр, на котором певица вместе с возлюбленным Владимиром Дантесом позировала в стильном наряде.

Надя, как и сам муж, предстала в "тотал блэк" образе. Оделась Надя достаточно скромно - в оверсайз толстовку черного цвета с капюшоном и теплую куртку такого же оттенка. Дополнила свой образ Надя стильными очками со стильной оправой.

Дантес же позировал в черной кепке и такого же оттенка куртке. Артисты улыбались перед камерой и приветливо смотрели в объектив.

До этого звезда появилась в спортивном топе и велосипедках кислотно-розового оттенка, дополнив новый "лук" защитной маской для лица, а также с завязанными волосами темного оттенка. Завершил образ артистки длинный плащ из блестящей ткани.

При этом напомним, данный кадр уже появлялся на странице звезды в рамках рекламы нового образа.

«Соблюдать карантин важно и нужно! Да, с хорошим настроением и юмором! Но при этом и с понимаем важности! Все новости и нормы на официальном телеграмм канале МОЗ! Прочтите. Ну а теперь переключите своё внимание на себя. Вы давно не отдыхали. Не было времени почитать или посмотреть концерт .. ( тут я советую «Вислово» во Дворце спорта))

Не было времени поухаживать за собой, кожей, волосами? - сделайте увлажняющую маску для волос и подержите не 3 минуты, как раньше, а держите её столько, сколько написано на упаковке !!!) Наконец-то подумайте о коже и побалуйте ее! Есть много разных бесплатных интернет уроков по facefitness! Актуальненько и модно 😂😇 А еще пейте много воды.

Вы «НЕ УСПЕВАЛИ» заниматься спортом или хотя бы зарядкой ( ну так мы обычно себе это объясняем) - теперь не оправдаетесь- время в вашем распоряжении) Покупали только готовую еду и перекусывали «второпях» - вот оно, прошло время готовить!) для себя и своих родных», – написала под новым фото звезда.

Напомним, Дорофеева засветилась в нежных объятиях Позитива.

Как сообщала Politeka, Дорофеева озадачила сменой имиджа рядом с подругой: "Вова, неси цветы!".

Также Politeka писала, что Дорофеева откровенно призналась, как борется с проблемами