52-летний российский певец Филипп Киркоров обескуражил публику заявлением о том, что нашел способ спасения от любого вируса

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм артист ярко и оригинально поздравил коллегу по сцене Валерия Леонтьева с 71-летием, опубликовав фото, на котором они вместе. Как известно, оба певца любят эпатировать в самых невообразимых, немыслимых нарядах, порой граничащих между разумом и безумием.

На этот раз пользователи сошлись на том, что Леонтьеву удалось "обскакать" младшего товарища. Артист предстал черно-красном костюме издали похожим на фрак с оригинальным дополнением на плече в виде конструкции с огромными перьями. Киркоров же выглядел чуть поскромнее, но все равно броско: на нем "гавайской" расцветки костюм и такого же орнамента туфли.

"Непревзойденный! Настоящий Король и Властелин Сцены на протяжении больше 40 лет- мой старший товарищ, учитель, гуру и брат, дорогой Валерий Яковлевич- С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!! Будь здоров , счастлив и конечно все так же востребован и любим миллионами , вне зависимости ни от каких Коронованных вирусных самозванцев! На каждый вирус- есть вакцина по имени ЛЕОНТЬЕВ, и это уже исторический ФАКТ! Люблю тебя всем сердцем и обожаю! Твой Ф.К.🧔🏻", - подписал снимок Киркоров.

Поклонники пришли в неописуемый восторг, поставив за час почти 17 000 "сердечек".

"Короли сцены"

"Присоединяюсь трогательным и от души идущим поздравлениям Филиппа Киркорова. Желаю Валерию Леонтьеву здоровья и успеха в дальнейшем"

"Ставь лайк если количество королей на фото зашкаливает 😂"

"Чудо в перьях"

"Насчёт вакцины - в яблочко!👍"

"Смешные такие 😂"

Ранее мы сообщали, в сети обсуждают внешность детей Киркорова - 8-летней Аллы-Виктории и 7-летнего Мартина-Кристина. Артист опубликовал свежее фото с отпрысками. Киркоров присел и обнял сзади дочь и сына, одетых в одинаковые "пушистые" желтые жилетки.

Напомним, 8-летняя дочь Киркорова сразила наповал праздничным видом, яркое фото

А еще Politeka писала, что Киркоров в окружении фавориток похвастался необычным талантом

Также Politeka сообщала, что исхудалый Киркоров поразил россиян нелепым внешним видом