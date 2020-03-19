Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева показала фото, сделанное во время работы над прощальны клипом

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм певица опубликовала кадр, который был заснят во время работы Нади вместе со своим коллегой Позитивом еще до распада группы, пишет Politeka.

Как известно, звезда объявила о завершении существования группы вместе с Алексеем несколько дней назад, во время десятилетнего юбилея их совместой работы. Так, на представленном кадре артистка предстала в нежном образе - с распущенными волосами, легким макияжем на лице и в свободной майке.

К слову, ранее Надя уже публиковала похожие кадры, но с самим Алексеем, с которым попрощалась с их совместной группой необычным и трогательным клипом "Навсегда/Никогда".

Отметим, совместные кадры коллег - Нади и Алексея всегда воспринимаются поклонниками очень радушно, поскольку многие из них желают, чтобы звезды были вместе – даже несмотря на то, что каждый из звезд имеет свою вторую половинку.

Также до этого артисты показали себя, наблюдающими за просмотром смонтированной записи и рыдающими от увиденного - это стало для них большим сюрпризом.

Надя также представила в Инстаграм часть из прощального интервью с личным комментарием:

«Когда я осознаю, что группа «Время и Стекло» существует 10 лет, меня накрывают смешанные эмоции – это страх, шок, но на самом деле бесконечный восторг, гордость и счастье. Мы с Лешей @positiff поняли, что сделали максимально всё и наше время в группе действительно истекло.

Странное ощущение, но сейчас я чувствую себя как артист, который стоит на сцене с наградой в руках, переполненный словами благодарности всем, кто был рядом – нашим сумасшедшим и крутым слушателям, фан-клубам, моим родным и всей огромной команде @mozgientertainment», - написала Надя.

Отметим, утром звезды также решили подробно рассказать о своем решении, заявив, что их работа не завершается – они просто продолжат свою деятельность по отдельности.

Напомним, Дорофеева засветилась в нежных объятиях Позитива.

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