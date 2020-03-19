Известная украинская певица Наташа Королева, которая живет и работает в России, опубликовала фото с другой звездой

Яркая 46-летняя красотка, видимо, в одном из заведений встретила певицу Надежду Бабкину, передает Politeka.net.

Королева была в черном платье с цветочным принтом и глубоким декольте. Наряд затянул ее пышные прелести, при этом из выреза выглядывала лямка из-под нижнего белья, это уже, можно сказать, лишнее.

Яркий обруч, сережки в тон и другие аксессуары дополнили образ звезды.

Наталья будто присела на колени Бабкиной, притянулась к ней, открыла рот и вытянула в руке длинную косу.

Бабкина тем временем позирует во всем черном, ее образ дополняют различные украшения, а макияж сделан с акцентом на яркие губы.

"Наша Любимая , Народная , Заводная , Озорная Надежда Георгиевна @ngbabkina !!! С юбилеем !!! #юбилей #деньрождения", - подписала снимок Наташа.

За 18 минут пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"старушки", "Королеви👑👑🌻🌻🌻🌞🌻🌻🌻", "Какие вы красотки!!!! Всего доброго светлого красивого желаю вам!!!!!🎈🙏🌷🌹🌷🌹❤️", "Астраханцы поздравляют Надежду с Юбилеем.Желаем крепкого здоровья,личного и семейного счастья.Творческих Успехов,Всех тебе благ,Надежда!!!", "Фото как реклама виниров", "Девочки жгуттт👏", "Здоровья..Быть любимой..💋💋💋💋", "Веселушки🤗🤣🤗", "Наталья, Вы с Надеждой такие яркие и позитивные, а сколько в вас харизмы и шарма🤗🤗 Обожаю, так держать🌺🌺🌺", - написали пользователи сети.

Напомним, Наташа Королева показала странный образ в Инстаграм. На ролике звезда представила только свое лицо. Хвост у нее был завязан в узел, а образ она дополнила медицинской маской, если ее можно так назвать.

На кадрах видно множество украшений на самой маске. Как оказалось, защитное приспособление было сделано известным дизайнером Татьяной Мельник.

Ранее сообщалось, что Наташа Королева отправилась выступать в Европу, не боясь коронавируса.

Певица опубликовала кадры, где красуется без макияжа и, вероятно, «под» популярным в сети фильтром, на записи Наташа говорит о турне по Германии и приглашает всех прийти на ее концерты.

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