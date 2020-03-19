Украинская певица MARUV показала, как веселится с подругой под песню российской группы Little Big

На своей странице в социальной сети Instagram в разделе Стори певица решила показать, как проводит свободное время дома вместе с близкой подругой и коллегой по совместительству, сообщает Politeka.

В этот раз звезда предстала в домашнем виде во время зажигательного танца. Примечательно, что станцевать звезда перед объективом решила именно под песню группы Little Big, с которой артисты были намерены выступить на Евровидении. Однако, в связи с эпидемией коронавируса, конкурс отменили.

Отметим, что ранее Анна не смогла выступить от своей страны на конкурсе Евровидение годом ранее по причине разногласий, связанных с ее выступлениями в РФ. Похоже, артистка своим танцем хотела поддержать российскую группу, которая также не поедет на конкурс, но по другим причинам.

Во время своего танца Анна позировала без макияжа, в ярко-розовой толстовке и черной юбке. Дополнить наряд певица решила обычными черными капроновыми колготками. Причем в ролике можно заметить, что в таком формате она еще не выступала.

До этого артистка представила клип, который стал началом ее нового проекта. Звезда решила назвать себя "Шлакоблочина", акцентируя внимание на том, что она якобы насмехается над многими темами, а окружению пора "принимать" юмор, как ранее сама Корсун заявила в Стори в Инстаграм.

В новом клипе, отснятом в одних розовых тонах, она вместе с участницами своего шоу-балета исполняла провокационные движения, а также использовала различные откровенные позы во время того, как сидела на полу или изгибалась перед девушками на четвереньках.

В ролике все девушки тверк в кружевном бикини бледно-розового оттенка. Спел вместе с Анной также и певец Fearmuch. "Ты куда, дама? Познакомлю твою киску со своим удавом".

В целом, весь текст песни однообразен и достаточно откровенный. Также помимо провокационных танцев девушки похвастались растяжкой, покрутили обручи и покрутились возле пушистых котиков. Пользователи сети остались под бурным впечатлением от увиденного, поскольку представленный ролик является абсолютной противоположностью предыдущих работ звезды.

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