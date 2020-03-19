Известная певица Тина Кароль появилась перед камерами в непривычном домашнем видео

Артистка решила показать в разделе Стори в Инстаграм, как проходят ее репетиции с участниками шоу "Голос" в дистанционном режиме, сообщает Politeka.

Как известно, после объявления о карантине из-за эпидемии коронавируса, звезда вынуждено отменила несколько концертов ,приостановила множество работ и, будучи одним из членов жюри песенного шоу, вынуждена общаться с участниками в дистанционном режиме через видеосвязь.

На фан-странице Тины в Инстаграм также появилось фото, сделанное во время репетиции Тины с участниками "Голоса". Артистка позировала без макияжа в теплой кофте с принтом и с распущенными волосами.

Стоит отметить, что без косметики и ярких укладок Тина выглядит еще моложе, чем во время стильных фотосессий. Об этэом поклонники написали под постом в Инстаграм "ФанТины".

До этого, появившись в шоу известного телеканала, звезда рассказала в рамках интервью телеведущим о том, как повлияло на ее работу объявление карантина. По словам звезды, приостановление работы из-за коронавируса существенно изменило ритм жизни, ведь даже репетиции на песенном шоу проходят по видеосвязи.

"Контакт с людьми значительно ограничился. Мы живем в новой реальности, никогда с этим не сталкивались ранее и сегодня нужно принять этот вызов, найти в себе силы, спокойствие и равновесие", – отметила Тина в эфире.

Причем артистка заявила, что ее сын вернулся домой в Украину, приостановив обучение в Лондоне.

«Во время карантина нам с ним есть чем заняться, он хорошо знает английский, французский, немного меня подучит, а я его подтяну в музыке», – также отметила звезда.

После звезда также напомнила о своей песни, ставшей саундтреком к сериалу "Доктор Вера".

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