Коронавирус обнаружили у еще одной звезды «Игры Престолов»: он добрался до актрисы Индиры Вармы

Популярная британская актриса, запомнившаяся многим по роли Элларии Сэнд в нашумевшем сериале «Игра Престолов», рассказала о своей болезни в Инстаграм.

Индира не стала вдаваться в детали, однако призналась, что из-за заражения оказалась прикована к постели.

В данный момент она работала над постановкой «Чайка» по пьесе Антона Чехова, однако после новостей о ее болезни репетиции были приостановлены. Примечательно, что в пьесе также участвует еще одна актриса из «Игры Престолов» - Эмилия Кларк, исполнявшая роль Дейенерис Таргариен.

«Так жаль, что наши и многие другие шоу по всему миру затмила пандемия Covid-19. Мы надеемся скоро вернуться и призываем вас всех (и правительство) поддержать нас, когда мы это сделаем. Феникс / Чайка восстанет из пепла. Я с этим в постели, и приятного в этом мало. Берегите себя и заботьтесь о близких», - написала Варма.

Она поделилась совместными снимками со своими коллегами по постановке, на котором можно заметить и радостно улыбающуюся Кларк.

Поклонники актрисы тут же принялись ее утешать и желать ей скорейшего выздоровления.

Стоит отметить, что Варма стала не первой звездой «Игры Престолов», у которой обнаружили коронавирус. Так, ранее заразился еще и актер Кристофер Хивью, сыгравший роль Тормунда в сериале. Об этом он написал написал на своей странице в Instagram

"Привет из Норвегии! С сожалением сообщаю, что у меня сегодня был обнаружен коронавирус COVID-19. Я со своей семьей буду находиться дома на карантине столько, сколько потребуется", — говорится в сообщении.

Актер отметил, что у него проявились легкие признаки простуды. По словам Хивью, с ним сейчас все в порядке, однако своих поклонников он призвал ответственно отнестись к карантину, поскольку для других людей коронавирус несет опасность.

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