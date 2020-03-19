Ола Полякова призналась, какие трудности ей пришлось преодолеть прежде, чем она стала настоящей звездой

Сегодня главная суперблондинка Украины настоящая знаменитость с целой армией поклонников. Однако, в начале своей карьеры Поляковой пришлось несладко. Об этом она рассказала в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина». По ее словам, на то, чтобы стать звездой, у нее ушло 15 лет.

Артистка также рассказала, что в самом начале карьеры завидовала другим, более популярным певицам.

«За эти годы у меня было всякое: и нервные срывы, и ощущение, что жизнь очень несправедлива ко мне. Я думала: «Вот почему эти несчастные дуры поют в телике, а я, такая талантливая, сижу на диване?», - призналась певица.

Она рассказала, что чтобы добиться большего ей пришлось в первую очередь изменить свое отношение к происходящему. Полякова считает, что в тот период была попросту не готова к настоящей славе.

«Я совсем не жалею, что такой успех, как сегодня, не произошел в моей жизни 15 лет назад. Потому что я бы тогда не выдержала такую славу. Это серьезное испытание медными трубами. Я теперь девочка взрослая, уже сознательная, и поэтому мне сейчас уже не страшно переживать успех, я адекватно на него реагирую. Мне это нравится. Я очень долго стремилась к нему», - подчеркнула певица.

До этого мы писали о том, что Полякова удивила выходкой с продюсером Потапом.

«Как при коронавирусе, чтобы не целоваться. Как надо здороваться. Поехали…», - говорилось в публикации в Инстаграм звезды.

На опубликованных кадрах видно, что Полякова сначала здоровается с Потапом ногами, потом локтями, а после этого – стукается с ним пятыми точками.

Однако поклонники исполнительней остались безмолвны – кадры были выброшены в Сторис.

Напомним, Потап ошарашил пикантной выходкой с Поляковой: не показывайте этого Каменских, кадры.

Как сообщала Politeka, повзрослевшая дочь Поляковой удивила внешним видом посреди улицы: «Страшновато».

Также Politeka писала, что Полякова без стыда посветила прелестями перед двумя мужчинами: «Дама с перчиком».