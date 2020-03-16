Популярная украинская исполнительница Оля Полякова удивила выходкой с продюсером Потапом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Как при коронавирусе, чтобы не целоваться. Как надо здороваться. Поехали…», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что Полякова сначала здоровается с Потапом ногами, потом локтями, а после этого – стукается с ним пятыми точками.

Однако поклонники исполнительней остались безмолвны – кадры были выброшены в Сторис.

До этого мы писали, что украинская певица Оля Полякова в экстремальном мини засветилась в компании комиков из «Квартал 95» Юрия Ткача и Евгения Кошевого.

Свежее фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм. На снимке Полякова стоит в мини-платье, которое оголяет ее стройные ножки. Сверху Полякова накинула пиджак. Звезда дополнила образ длинными сапогами в необычный принт. Отметим, что комики тесно прижались к певице.

«Дорогие мои, сегодня стартует премьера нового сезона «Рассмеши комика» в совершенно неожиданном формате - весь выигрыш участники будут отдавать на реализацию социальных проектов по всей стране», - рассказала Полякова.

«Жека на фото получился лучше всех», «Оля, Вы лучшая и нереальная красавица!!! С удовольствием буду смотреть "Рассмеши комика" с Вами», «Кошевой как-то не уверен в себе рядом с Вами», «Ваши ножки сделают рекламу любым лаптям», «Нууу Полякова всегда красотка, с перчиком», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Оля Полякова в мини-платье выставила напоказ свою главную гордость: "Оля, тут же дети!".

Как сообщала Politeka, Полякова устроила экстремальный отдых в одном купальнике, засветив грудь: "С ума сошла?".

Также Politeka писала про Полякову, Фреймут и других звезд, которые сменили цвет волос и поразили видом: яркие фото до и после.