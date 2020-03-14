Известная украинская певица Оля Полякова в экстремальном мини засветилась в компании комиков из «Квартал 95» Юрия Ткача и Евгения Кошевого

Свежее фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На снимке Полякова стоит в мини-платье, которое оголяет ее стройные ножки. Сверху Полякова накинула пиджак. Звезда дополнила образ длинными сапогами в необычный принт. Отметим, что комики тесно прижались к певице.

«Дорогие мои, сегодня стартует премьера нового сезона «Рассмеши комика» в совершенно неожиданном формате - весь выигрыш участники будут отдавать на реализацию социальных проектов по всей стране», - рассказала Полякова.

За час пост артистки собрал более 8 тысяч комментариев.

«Жека на фото получился лучше всех», «Оля, Вы лучшая и нереальная красавица!!! С удовольствием буду смотреть "Рассмеши комика" с Вами», «Кошевой как-то не уверен в себе рядом с Вами», «Ваши ножки сделают рекламу любым лаптям», «Нууу Полякова всегда красотка, с перчиком», - пишут пользователи сети.

Кстати, ранее звезда уже публиковала фото с Ткачом и Кошевым из этой фотосессии. Только там мужчины держали Ольгу на руках. Как известно, Полякова станет партнершей Евгения Кошевого в шоу «Рассмеши комика», где она займет место президента Владимира Зеленского. Отмечается, что судейское кресло также могли занять Елена Кравец или Валерия Товстолес из "Женского квартала". Но в итоге выбрали Полякову.

Ранее мы писали, что Ольга Полякова опубликовала фото в блестящем платье с открытыми плечами и без белья. На голове у артистки была маска в виде какой-то птицы. Волосы Полякова решила оставить распущенными.

Напомним, что Оля Полякова в мини-платье выставила напоказ свою главную гордость: "Оля, тут же дети!".

Как сообщала Politeka, Полякова устроила экстремальный отдых в одном купальнике, засветив грудь: "С ума сошла?".

Также Politeka писала про Полякову, Фреймут и других звезд, которые сменили цвет волос и поразили видом: яркие фото до и после.