Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала, чем занимается по вечерам во время карантина

Слава осталась дома с детьми на время введенного несколько дней тому назад карантина. Артистка активно проводит время с Лаурой и Леоном, а также делится фото и видеоотчетами в Инстаграм, рассказывая о своем времяпровождении, информирует Рoliteka.net.

В этот раз в разделе Стори в Инстаграм певица показала, как тренируется по вечерам в необычном ярко-голубом костюме. При этом артистка с распущенными волосами и без макияжа показала себя в естественном виде. Применив Инста-фильтры, звезда во время эфира получила множество комментарием о том, что ей был лучше показать себя без бьюти-модификаций.

Во время записи эфира можно заметить, что артистка занимаетс на беговой дорожке, попутно смотря в камеру и рассказывая о своем дне, а также отвечая на вопросы любопытных поклонников.

Ранее артистка выразила свое беспокойство коронавирусом COVID-19:

«Рекомендации мамы-артистки, присутствует много творчества и хендмейда😅

1️⃣ Кулинария🍪

Я выписала список любимых вкусняшек своих младшеньких, и планирую какое-то время уделять кухне. Мы не учимся готовить борщи, в меню: желешки, лоли-попс, мороженое, цветные бутерброды. В общем, в ход пошла запрещенка😂

2️⃣ Fasion из май профешн🎽

Будем декорировать старые мамины футболки! Все, что однотонное, скоро станет вип-лакшери со стразами, пайетками, радугами. Несколько тюбиков краски, пара белых футболок и на полдня мы заняты.

3️⃣ Домашние растения 🌱

Давно не доходили руки пересадить вазоны — хочу организовать бригаду из троих👩‍👧‍👦 Будем поливать, подворачивать, беречь, читать о растениях. Еще подумываю посадить дома авокадо из косточки, прям очень интересно.

4️⃣ Слаймы🧃

Смывки уже купила заранее, учусь на своих ошибках. Скачала несколько рецептур, если у вас есть проверенные, делитесь в комментариях⬇️⬇️⬇️

5️⃣ Концерты и дискотеки💃🏼

Леон у нас не по шоу-бизнесу, а вот с Лаурой планируем устроить шоу поярче Мадонны😂 Репертуар стабильный — передался генетически.

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