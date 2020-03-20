Звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко продолжает радовать своих поклонников

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз популярная российская актриса Татьяна Кравченко заинтриговала поклонников снимком.

На фотографии, которую она опубликовала в своем Instagram, она позирует с Федором Добронравовым и Людмилой Артемьевой.

"Все вместе", - говорится в подписи к опубликованному в Instagram снимке.

Публикация очень заинтриговала поклонников сериала "Сваты", поскольку накануне стало известно, что Людмила Артемьева решила покинуть проект во время съемок нового сезона.

"Юрия Анатольевича не хватает", "Очень жаль что не будет продолжения с Артемьевой! Вы вошли в каждый дом как семья", "Супер троица!", "Митяя потеряли. Я его очень люблю. И Ларису", "Надеюсь Иван Будько не умрет в конце серии", "Когда будем смотреть? Это Супер, что есть продолжение, а Митяй будет? Да, Вы все классные", "Такие классные", "Всех артистов из этого сериала очень люблю как родных", - написали подписчики Кравченко в комментариях под публикацией.

Напомним, что сейчас под Минском проходят съемки седьмого сезона сериала, который очень долго откладывали. Летом съемочная группа снимет последние три эпизода сериала, а уже осенью 2020 года ситком выйдет на экраны.

Отметим, что с перерывами проект длится уже 12 лет. За это время ключевые актеры, которые снимаются в сериале, успели постареть, а одного из дедушек даже пришлось убить в сериале, так как актер Анатолий Васильев ушел из проекта из-за разногласий с режиссером.

В седьмом сезоне создатели сериала планируют собрать всех героев сериала, даже тех, кого в картине «убили». Кроме этого, появится несколько новых персонажей.

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