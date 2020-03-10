Известная актриса Татьяна Кравченко, которая сыграла Валюху в сериале "Сваты" показалась поклонникам в сети в весьма неожиданном образе

Актрису, сыгравшую Валентину Будько в «Сватах» знают и любят многие украинцы - персонаж Валюхи близок многим хозяюшкам и сердобольным бабушкам страны, но в этот раз Татьяна очень отошла от привычного образа и удивила поклонников. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram-страницу Кравченко.

В образе клоуна, который, к тому же, еще и устал, Татьяна выглядела немного нелепо. Она широко улыбалась на камеру и подняла руку в знак приветствия.

Поклонники Татьяны Кравченко отметили, что любят ее любом ее образе, но некоторым такая экстравагантность в исполнении Татьяны показалась немного неуместной и не очень эстетической.

Напомним, что сейчас под Минском проходят съемки седьмого сезона сериала, который очень долго откладывали. Летом съемочная группа снимет последние три эпизода сериала, а уже осенью 2020 года ситком выйдет на экраны. С перерывами проект длится уже 12 лет.

Как сообщалось, режиссер сериала Андрей Яковлев рассказал, что седьмой сезон популярного сериала «Сваты» станет последним.

В новом сезоне создатели сериала планируют собрать всех героев сериала, даже тех, кого в картине «убили». Кроме этого, появится несколько новых персонажей. Известно, что в сериал ввели мать жениха-иностранца Женьки, а также молодых Валюху и Ивана Будько. Сын Федора Добронравова Виктор Добронравов сыграет молодого Ивана, а актриса Дарья Рыбак заменит Татьяну Кравченко.

Напомним, Женька из "Сватов" приспустила рубашку и устроила фотосессию для взрослых.

Как сообщала Politeka, новая звезда «Сватов-7» затмила Валюху, кадры облетели сеть: «Вот это красотка!».

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