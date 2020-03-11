66-летняя актриса Татьяна Кравченко, народная любимица из-за роли Валюхи Будько в сериале "Сваты", проявила себя с неожиданной стороны

Как передает Politeka.net, артистка поделилась свежими кадрами в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз). Кравченко предстала в ярко-зеленом платье с розовыми цветами, а также малиновым париком и жутким клоунским гримом на лице. Актриса сообщила, что преобразилась ради новой роли в спектакле "Обед для грешников". Татьяна не смогла сдержать восторг, признавшись, что ей очень нравится ее героиня.

На видео артистка улыбается и гримасничает, а также восклицает: "Аллилуя, брат!"

Грим и забавный наряд не помешали поклонникам все так же уважать и любить Кравченко. За несколько часов ролик собрал более 17 000 "сердечек".

"Танюша вы супер в любых ролях❤️👏"

"Голос 🔥узнаваемый. Обожаю Вас"

"Обожаем!!! Любим!!!( Роль в сватах - великолепна!!!)"

"Клоунесса!"

"Не могу налюбоваться 😘Вы лучшая!!!!!"

"Красота страшная сила!"

"Дети не пугаются?"

"Необыкновенная❤️"

Поклонники то и дело спрашивают у Кравченко, когда выйдет долгожданный 7-й сезон "Сватов". Дело в том, что после последнего сезона прошло семь лет: съемки были заморожены по ряду причин, в том числе и из-за одного из главных актеров Федора Добронравова (играет мужа Валюхи), которому запретили въезд в Украину из-за антиукраинских высказываний.

В феврале 2020 съемки, наконец, продолжились. Работы ведутся в Беларуси под Минском. По предварительной информации, зрители смогут увидеть любимый сериал на экранах к концу текущего года.

В новом сезоне герои в своих фантазиях переносятся в XIX век, где ведут жизнь помещиков. В одном из эпизодов зрители увидят Валю и Ивана Будько в юности.

Так, песонаж Татьяны Кравченко в детстве сыграет 12-летняя украинская актриса Мария Тарасова, у которой, не смотря на юный возраст, за плечами уже громадный опыт - 40 ролей.

Напомним, что Татьяна Кравченко показала, как проводит вечер: «Женщина огонь», появилось фото.

Как сообщала Politeka, Добронравов не удержался и выдал всю правду об уходе Васильева из "Сватов": "Очень подло...".