Звезд, как и сейчас, делали идеальнее

В советские годы, когда не было электронных программ для обработки фото применялись свои хитрости

Бывший муж Аллы Пугачевой, режиссер, автор фильма "Душа", сериала "Кураж" Александр Стефанович рассказал, как "фотошопили" снимки в те времена.

По словам Стефановича, артистов сильно преображали для открыток, съемок и так далее, а в настоящей жизни они выглядели несколько иначе.

В частности, в то время существовало "Бюро пропаганды киноискусства", исправлявшие фотографии артистов с помощью специальных цветных карандашей и угля, пишет kp.ua. Специалисты подкрашивали артистам глаза или щеки, убирали морщины с помощью специальной растушевки карандашом.

В кино также использовали подобные хитрости. Так актрису Любовь Орлову снимали, натянув на объектив кинокамеры капроновый чулок. Изображение становилось мягче. Такой трюк режиссер подсмотрел в Голливуде, также снимали саму Вивьен Ли в "Унесенных ветром".

А в 70 - 80-е годы уже использовались более современные технологии - специальные разноцветные стеклышки. таким образом, подправляли любое изображение - увеличивали глаза, убирали морщины, добавляли румянец, и делали лицу худее.

Певицу Софию Ротару в фильме "Душа" снимали с помощью таких фильтров. Оператор использовал голливудский прием, который называется "в угол, на нос, на предмет". На звезду наводили камеру, она смотрела не прямо в объектив, а в угол, потом на кончик своего носа и далее бросала взгляд в камеру.

Таким образом глаза Софии Ротару становились больше. При монтаже убирали взгляд в угол и на нос - оставляли только распахнутый взгляд в камеру. Глаза были бездонными.

А у Аллы Пугачевой в фильме "Женщина, которая поет" нет щербинки между передними зубами. Убрать щель удалось благодаря капе. Таким образом, режиссер хотел сделать из певицы голливудскую диву.

Стоит отметить, что капа искажала дикцию и Пугачева сильно шепелявила, но это убирали во время переозвучки.

Также в те годы использовался пластический грим, и благодаря нему актер Иннокентий Смоктуновский перевоплотился в Ленина в фильме "Первый посетитель". Для этого применяли гипс, который накладывали на актера, снимали и делали куски пластического грима. Последние приклеивали на лицо.

Напомним, что возлюбленный Пугачевой облысел, скандальное фото наделало шума: "Старость не щадит".

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