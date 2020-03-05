Российскую звезду телевидения Леру Кудрявцеву, возлюбленную певца Сергея Лазарева, "подвинули" с места ведущей вручения премии МУЗ-ТВ. Говорят, что к этому может быть причастна Алла Пугачева

Кудрявцева узнала из СМИ о том, что ее уволили, заменив скандальной Ольгой Бузовой. Ведущая резко отреагировала, обидевшись на генерального директора телеканала МУЗ-ТВ Армана Давлетярова, с которым много лет дружила, пишут "Дни.ру".

"Когда узнаешь новости из СМИ, а не от своего друга, возникает вопрос, есть ли вообще дружба", – заявила Кудрявцева.

Давлетяров отказался комментировать замену, однако многие связывают произошедшее с давлением со стороны Пугачевой. Оказывается, примадонна затаила обиду на Кудрявецву еще после выпуска передачи "Секрет на миллион", который был посвящен ее юбилею. Дело в том, что гостями шоу стали бывшие мужчины Аллы Борисовны (экс-муж Миколас Орбакас и экс-любовник Сергей Челобанов), которым Кудрявцева задавала нескромные "постельные" вопросы, связанные с Пугачевой. Последнюю выбесило, что ее личная жизнь стала достоянием общественности.

Примадонна весьма жестко прокомментировала ситуацию, заговорив о том, что ради рейтинга Кудрявцева не погнушалась задеть ее за живое: "Как из помойки выскакивает очень красивая девушка и начинает спрашивать: "Скажите, а вы спали с ней? А какая она в постели?" Не сужу людей, они должны отвечать, раз пришли. Но меня удивляет уровень ведущих, которые считают, что это поднимает им рейтинг".

Кудрявцева, в свою очередь, также бурно отреагировала на выпад Пугачовой, заявив, что она выполняла всего лишь свою журналистскую работу, задавая именно те вопросы, ответы на которые хочет услышать публика: "Та самая, для которой Алла Борисовна поет уже много лет".

Тем не менее Лера все же вела мероприятие в прошлом году, почти сразу после скандала. Говорят, что примадонна и тогда хотела от нее избавиться, но менять что-либо было уже поздно - имена ведущих вручения премии назвали до выхода скандального шоу с "грязным бельем" Аллы Борисовны.

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