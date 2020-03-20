Популярная украинская певица Настя Каменских показала стильный кадр со студии звукозаписи

Настя каждый день публикует в социальной сети Инстаграм различные кадры из отдыха, работы и концертов. Также Настя любит привлекать внимание к себе различными замечаниями и рассказами о спорте. В этот раз, будучи на карантине, Настя решила поговорить с поклонниками на своей странице, пишет Рoliteka.net.

По словам Каменских, на карантине дома можно проводить время с пользой, поэтому она намерена пообщаться с поклонниками в прямом эфире, рассказать о своей музыке и поговорить о грядущих музыкальных композициях.

«Мне очень понравилось проводить с вами время в прямом эфире! Надеюсь, вам тоже, поэтому предлагаю повторить❤️🤗 Завтра, 20.03, в 19:00 я приглашаю вас на мой #NKкарантинник 🏠📱я проведу его на моей инста-странице в прямом эфире!⠀

Проведем завтрашний вечер вместе с вами, очень тепло и уютно, с музыкой, моими песнями в специальной музыкальной обработке именно для этого вечера и теплым общением. Приготовьте плед, чашечку чая или бокал любимого вина!», – написала Каменских под постом.

Поклонники тут же отреагировали:

«Я будуууу😍», «Всьо жду❤️❤️», «Вже чекаю», «Я постараюсь. До я общаюсь через папин телефон. Я тебя лю...💖😘❤️😗».

До этого Настя показала, как решила разнообразить домашние будни и представить полную тренировку в социальной сети. Кадром по завершению занятия в дома звезда поделилась на своей странице.

«Как же приятно, что мой прямой эфир с утренней тренировкой посмотрели так много людей! И что многие потом поблагодарили за упражнения, за то, что расшевелила утром и смотивировала тренироваться дальше. А значит - вы не просто смотрели эфир, а делали упражнения вместе со мной! 🤗

Когда видишь отклик - это всегда тааак приятно! И меня это тоже мотивирует делать для вас ещё больше. И вот, вдохновленная вами, я решила запустить карантинный марафон #тренируюсьсNK 🏃🏼‍♀️💪🏻 Давайте мотивировать друг друга вместе!», – написала артистка под новым постом. Поклонники отреагировали достаточно позитивно на новый пост.

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