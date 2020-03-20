Турецкая актриса Нур Феттахоглу, которая прославилась благодаря съемкам в сериале «Великолепный век», поделилась черно-белым снимком

Фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На снимке 39-летняя Феттахоглу стоит в спортивном обтягивающем комбинезоне возле окна. Женщина подняла вверх руки, показав свою стройную фигуру во всей красе. Судя по всему, актриса находится дома на карантине и решила заняться спортом.

За час поклонники оставили под постом более 12 тысяч лайков. Фанаты забросали женщину комплиментами.

«Оставайтесь дома и занимайтесь спортом», «Твоя фигура такая великолепная», «Мы так тебя любим», «Идеальная фигура», «Ты выглядишь как девочка», «Я так сильно люблю тебя моя дорогая», «Идеальна», «Потрясная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Нур Феттахоглу поделилась черно-белым снимком, на котором она сидит в углу на стуле. По лицу актрисы можно понять, что она не в лучшем настроении.

«Одиночество не означает, что вокруг нет людей», - процитировала она Карла Юнга.

Поклонники актрисы активно поддержали ее в комментариях и высказали слова поддержки и любви к ней.

Нур Феттахоглу известна украинцам, в первую очередь, по сериалу «Великолепный век». Там она сыграла роль первой жены Сулеймана — Махидевран Султан. Миллионы телезрителей сопереживали героине, которую сыграла Феттахоглу.

Отметим, что сейчас актриса выглядит намного моложе и свежее, чем во время игры в сериале. Видно, что она занимается спортом и придерживается здорового образа жизни, поэтому в свои 39 лет выглядит на 30. Кроме этого, Феттахоглу сменила цвет волос с черного на рыжий. Это тоже позволяет актрисе скрыть свой настоящий возраст.

Напомним, что Нур Феттахоглу встревожила внешним видом без макияжа: "Что с ней?".

А еще Politeka писала, что Нур Феттахоглу поразила природной красотой, ни морщинки: «Божественная».

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