Турецька акторка Нур Феттахоглу не соромиться демонструвати шанувальникам свою натуральну красу

Свіже фото зі звичайного життя вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімку 39-річна Нур сфотографувала себе крупним планом. Видно, що жінка нанесла натуральний макіяж, ледь підфарбувавши вії і брови. Варто відзначити, що виглядає зірка приголомшливо – на її обличчі немає жодної зморшки.

«Не губися в абсурдних іграх твого мозку, не дозволяй йому знищити тебе... Прийми новий день. Доброго ранку, життя. Це новий день. Будь позитивним. Бережіть своє життя», - написала актриса.

За півгодини пост Феттахоглу зібрав майже 10 тисяч лайків. Шанувальники захоплюються зовнішністю зірки.

«Божественна», «Ну, ви робите наш день красивим», «Це місце сміху», «Ви мотивуєте нас своїми словами», «Мила», «Неймовірна», «Доброго ранку красуня», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Нур Феттахоглу, яка зіграла в «Величному столітті» роль першої дружини Сулеймана — Махідевран Султан, часто ділиться зі своїми шанувальниками фотографіями без грама макіяжу. Після серіалу дівчина змінила колір волосся з темного на рудий. Він її дуже молодить. На вигляд їй не даси більше 25 років. Відомо, що у актриси є дочка Еліза. Сьогодні зірка продовжує зніматися в серіалах і рекламних роликах.

Хоч Нур і туркеня, але народилася вона на заході Німеччини в місті Дуйсбург. У Синана і Фатми Феттахоглу, батьків дівчинки, було ще четверо дітей. Коли майбутній актрисі виповнилося шість років, сім'я вирішила повернутися назад в Стамбул. Там Нур закінчила середню школу, а потім – коледж Бешикташ.

Нагадаємо, що Нур Феттахоглу розбурхала формами в прозорому вбранні: "нереальна Краса".

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