Турецька акторка Нур Феттахоглу не соромиться демонструвати шанувальникам свою натуральну красу
Свіже фото зі звичайного життя вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімку 39-річна Нур сфотографувала себе крупним планом. Видно, що жінка нанесла натуральний макіяж, ледь підфарбувавши вії і брови. Варто відзначити, що виглядає зірка приголомшливо – на її обличчі немає жодної зморшки.
«Не губися в абсурдних іграх твого мозку, не дозволяй йому знищити тебе... Прийми новий день. Доброго ранку, життя. Це новий день. Будь позитивним. Бережіть своє життя», - написала актриса.
За півгодини пост Феттахоглу зібрав майже 10 тисяч лайків. Шанувальники захоплюються зовнішністю зірки.
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«Божественна», «Ну, ви робите наш день красивим», «Це місце сміху», «Ви мотивуєте нас своїми словами», «Мила», «Неймовірна», «Доброго ранку красуня», - пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Нур Феттахоглу, яка зіграла в «Величному столітті» роль першої дружини Сулеймана — Махідевран Султан, часто ділиться зі своїми шанувальниками фотографіями без грама макіяжу. Після серіалу дівчина змінила колір волосся з темного на рудий. Він її дуже молодить. На вигляд їй не даси більше 25 років. Відомо, що у актриси є дочка Еліза. Сьогодні зірка продовжує зніматися в серіалах і рекламних роликах.
Хоч Нур і туркеня, але народилася вона на заході Німеччини в місті Дуйсбург. У Синана і Фатми Феттахоглу, батьків дівчинки, було ще четверо дітей. Коли майбутній актрисі виповнилося шість років, сім'я вирішила повернутися назад в Стамбул. Там Нур закінчила середню школу, а потім – коледж Бешикташ.
Нагадаємо, що Нур Феттахоглу розбурхала формами в прозорому вбранні: "нереальна Краса".
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