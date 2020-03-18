39-річна німецько-турецька акторка Нур Феттахоглу, що прославилася роллю в серіалі "Величне століття", зворушила зверненням у соцмережі

Як передає Politeka.net, зірка поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала сидячою на підлозі біля вікна. Нур позувала поруч з мольбертом: на листку паперу виднівся невеликий квадратний малюнок.

Актриса зігнула ногу в коліні, поклавши на неї голову. При цьому Нур дивиться кудись убік, а в її погляді читається смуток і важкі думки. Примітно, що рудоволоса красуня на цей раз показала себе без краплі косметики.

"Наскільки ми закрилися, що не бачимо самих себе, того, що нам потрібно... скільки ми терпіли, поки наші серця тремтіли... ми завжди приймали рішення, піддаючись боягузливому духу всередині. Ми чужі для себе ... прокинься зараз! обійми дитину всередині себе, слухай потреби, не дозволяй нікому себе ображати", - підписала знімок Феттахоглу.

Шанувальники перейнялися меланхолійним настроєм актриси і вирішили її підтримати, поставивши 14 000 "сердечок" менш ніж за годину.

"Красуня все налагодиться😘😘"

"Ти така красива 😍😍"

"Який прекрасний текст. Як глибоко ... 😍"

"Абсолютно чудова 💕🔥❤️"

"Яке чудове звернення ти написала... 💜"

"Що з нею?"

Раніше ми повідомляли, Нур потрялса публіку розкішним образом в короткій спідниці. Дівчина безцеремонно залізла на диван з ногами, і при цьому дещо зухвало дивилася прямо в камеру.

У підписі до кадру, актриса зізналася, що "прийшов час подбати про свій дім".

"Люблю тебе 💋🍫 Чудова"; "Ти така гарна, крихітко ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥"; "красуня❤️", - писали в коментарях.

Нагадаємо, Нур зіграла першу дружину султана - Махідевран Султан - в серіалі "Величне століття". Ця роль принесла їй зоряну славу - зокрема, фото Нур з'явилося на обкладинці журналу «Elele».

В основі серіалу лежать реальні події, які відбуваються за часів правління Султана Сулеймана Пишного.

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