Турецька акторка Нур Феттахоглу прославилася завдяки серіалу "Величне століття", де вона зіграла роль першої дружини Сулеймана Махідевран Султан

Героїня Нур вкрай мало посміхалася в серіалі, переживаючи спочатку за увагу з боку Султана, а потім — за свого сина.

А ось в житті вона усміхнена і щаслива людина.

У своєму Instagram Нур часто ділиться знімками з дочкою Елісою, публікує фото, на яких позує без макіяжу або в домашній обстановці.

Судячи з публікацій із соцмереж, актриса продовжує зніматися в турецьких серіалах, а часом знімається для рекламних роликів.

В особистому житті актриси зараз також все в порядку. Вона вийшла заміж за бізнесмена Левента Везироглу, якому в 2016 році народила дочку.

Нагадаємо, раніше ще одна зіркова актриса серіалу "Чудовий вік" Мер'єм Узерлі показала, як відпочиває.

Мер'єм постала перед шанувальниками в літаку, зоряна дама написала у підписі до фото, найімовірніше, про те, що втомилася.

На знімку вона позує в закритому одязі і окулярах, але явно видно її об'ємні губи - деякі шанувальники пишуть під знімком, що модель дещо зловживає уколами, а її губи і без ін'єкцій прекрасні.

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