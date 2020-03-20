Известная певица Светлана Лобода показала, как тренируется в закрытом зале во время карантина

В этот раз знаменитая артистка показала себя в спортивном образе во время тренировки, которую провела в домашнем зале самостоятельно, сообщает Politeka.

Так, в разделе Стори в Инстаграм артистка показала стройную фигуру во время тренировки. На представленных кадрах звезда показала, как качает пресс, пятую точку и общую тренировку на все группы мышц.

Не забыла при этом звезда устроить шальные танцы перед зеркалом во время небольшого перерыва, которые, к слову, зачастую называет "пьяными танцами" Светлана позировала перед зеркалом во всю стену в обычных болотного цвета лосинах без принтов и коротеньком топе с тонкими лямками.

Сама звезда не раз отмечала, что довольна своей формой, хотя и считает, что это благодаря родителям, которые «одарили ее хорошей генетикой». Певица часто занимается спортом, пилатесом или плаванием в бассейне.

До этого на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда представила стильный кадр, на котором позировала в одно лишь шелковой пижаме пастельного оттенка, расшитую кружевами. Внушительная зона декольте звезды подчеркнула черной вышивкой, также как и ворот халата под цвет ее платья.

Причем в подписи звезда рассказала о том, как она "страдала" из-за своего имени в детстве:

«С детства мне казалось , что имя «Светлана» не мое ... нет в нем того бунтарского духа, кот был мне всегда присущ😏 в школе меня начали называть по фамилии , и я была этому очень рада т к считала ее ёмкой и громкой))) по сей день меня спрашивают настоящая ли фамилия- «Лобода»😇 А я очень горжусь тем, что мне удалось сделать фамилию моего отца - брендом!😉 😇 А вам нравится Ваша фамилия ? что вы знаете о ней ?», – интригующе подписала певица.

Напомним, Лобода устроила танцы для взрослых под собственную песню

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