Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк всполошила сеть дерзким образом и рассказом о своих любимых фильмах
Анна Заворотнюк после долгого молчания снова начала активно вести свою страницу в Инстаграм и даже периодически комментирует сообщения о состоянии своей матери. Однако, как сообщает Politeka, в этот раз девушка решила поговорить со своими подписчиками на более приятную тему.
Так, Анна опубликовала пост, посвященный своим любимым фильмам. В нем она призналась, что в первую очередь ценит картины, которые заставляют ее задуматься и, возможно, даже изменить свое мировоззрение.
«Мне нравятся фильмы после просмотра которых хочется молчать, думать и что-то поменять в себе, которые отвечают на мои вопросы, ответы на которые порой я не нахожу. Мне не нравится искусство просто иллюстративное, мне хочется, чтобы в фильмах была интересная режиссёрская эстетика, когда режиссёр выражает мысль, подтверждает ее метафорой и символикой, и мой мозг должен не дремать, а активно работать и разгадывать замысел режиссера. Хочу видеть фильм потрясение, посмотрев который, ты запомнишь его на всю жизнь и даже не важно какой жанр, комедия это или психологический триллер», - заявила дочь популярной актрисы.
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Она также поделилась названиями своих любимых фильмов.
Кроме того, свою запись Анна сопроводила фотографией. На ней она сидит на ступеньках в дерзком образе. На девушке укороченные джинсы, черный топ, открывающий ее плоский живот, и кожаная косуха с надписью на рукаве. Образ дополняют стильные кожаные туфли и якро-красный маникюр.
В комментариях люди делятся собственными любимыми фильмами и обсуждают внешность Заворотнюк-младшей, а также не забывают желать скорейшего выздоровления ее маме.
«Красотка!», «Такая стройная», - пишут подписчики девушки.
Ранее мы писали о том, что Анна Заворотнюк рассказала о своем хобби. Оказывается, Аня с самого детства увлекается рисованием - больше всего ее увлекает животный мир, растения и в, последнее время, водная тематика.
По словам Анны, рисование помогает ей свыкаться с изменениями в жизни, а также эффективнее раскрывать свои эмоции.
Напомним, дочь больной раком Заворотнюк раскрыла себя с неожиданной стороны.
Как сообщала Politeka, дочь Заворотнюк плюнула на все и решила по-своему спасать больную мать.
Также Politeka писала, что дочь Заворотнюк с голым животом показала свою темную сторону.