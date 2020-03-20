Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк всполошила сеть дерзким образом и рассказом о своих любимых фильмах

Анна Заворотнюк после долгого молчания снова начала активно вести свою страницу в Инстаграм и даже периодически комментирует сообщения о состоянии своей матери. Однако, как сообщает Politeka, в этот раз девушка решила поговорить со своими подписчиками на более приятную тему.

Так, Анна опубликовала пост, посвященный своим любимым фильмам. В нем она призналась, что в первую очередь ценит картины, которые заставляют ее задуматься и, возможно, даже изменить свое мировоззрение.

«Мне нравятся фильмы после просмотра которых хочется молчать, думать и что-то поменять в себе, которые отвечают на мои вопросы, ответы на которые порой я не нахожу. Мне не нравится искусство просто иллюстративное, мне хочется, чтобы в фильмах была интересная режиссёрская эстетика, когда режиссёр выражает мысль, подтверждает ее метафорой и символикой, и мой мозг должен не дремать, а активно работать и разгадывать замысел режиссера. Хочу видеть фильм потрясение, посмотрев который, ты запомнишь его на всю жизнь и даже не важно какой жанр, комедия это или психологический триллер», - заявила дочь популярной актрисы.

Она также поделилась названиями своих любимых фильмов.

Кроме того, свою запись Анна сопроводила фотографией. На ней она сидит на ступеньках в дерзком образе. На девушке укороченные джинсы, черный топ, открывающий ее плоский живот, и кожаная косуха с надписью на рукаве. Образ дополняют стильные кожаные туфли и якро-красный маникюр.

В комментариях люди делятся собственными любимыми фильмами и обсуждают внешность Заворотнюк-младшей, а также не забывают желать скорейшего выздоровления ее маме.

«Красотка!», «Такая стройная», - пишут подписчики девушки.

Ранее мы писали о том, что Анна Заворотнюк рассказала о своем хобби. Оказывается, Аня с самого детства увлекается рисованием - больше всего ее увлекает животный мир, растения и в, последнее время, водная тематика.

По словам Анны, рисование помогает ей свыкаться с изменениями в жизни, а также эффективнее раскрывать свои эмоции.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк раскрыла себя с неожиданной стороны.

Как сообщала Politeka, дочь Заворотнюк плюнула на все и решила по-своему спасать больную мать.

Также Politeka писала, что дочь Заворотнюк с голым животом показала свою темную сторону.