Дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна показала новое фото в Инстаграм

На фото Анастасия позирует в тотике и джинсовых штанах. Она стоит возле зеркала и можно увидеть две Заворотнюк. На фоне виднеется зеркало, а за ним какие-то растения. Волосы дочь актрисы решила оставить распущенными. Об этом пишет Politeka со ссылками на страницу знаменитости.

"Сегодня,я бы хотела поговорить с вами о дуализме. У абсолютно любого предмета или человека имеется две стороны. Это и называется дуализмом или двойственностью. В этом понятии заложены две параллельно разные стороны. Как бы абсурдно это не звучало, но эти две стороны являются частями одного целого и одновременно с этим антагонистами. И удивительно то, что они не могут существовать друг без друга. Без добра нет зла", - написала Анастасия.

Фанаты успели поставить почти 3 тысячи лайков и написали несколько комментариев. Одни продолжили рассуждение на заданную тематику, другие отметили, что Анна очень красива, а остальные интересовались здоровьем мамы.

Ранее мы сообщали, что 24-летняя Анна Заворотнюк, дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже год борется со страшным недугом, рассказала о своем хобби.

Девушка похвасталась в микроблоге в Инстаграм свежим фото и своими работами. Оказывается, Аня с самого детства увлекается рисованием - больше всего ее увлекает животный мир, растения и в, последнее время, водная тематика.

Дочь артистки предстала в клетчатой юбке до колен и красном гольфе. На снимке девушка улыбается так, будто бы не существует переживаний по поводу смертельного заболевания матери. Напомним, Анастасия Заворотнюк, предположительно, борется с раком мозга, однако официально семья комментарии не дает.

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