24-летняя Анна Заворотнюк, дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже год борется со страшным недугом, рассказала о своем хобби

Как передает Politeka.net, девушка похвасталась в микроблоге в Инстаграм свежим фото и своими работами. Оказывается, Аня с самого детства увлекается рисованием - больше всего ее увлекает животный мир, растения и в, последнее время, водная тематика.

Дочь артистки предстала в клетчатой юбке до колен и красном гольфе. На снимке девушка улыбается так, будто бы не существует переживаний по поводу смертельного заболевания матери. Напомним, Анастасия Заворотнюк, предположительно, борется с раком мозга, однако официально семья комментарии не дает.

По словам Анны, рисование помогает ей свыкаться с изменениями в жизни, а также эффективнее раскрывать свои эмоции.

"С самого детства я очень любила рисовать, у нас даже сохранилась парочка моих картин. Одну из них я обязательно приложу в ленте, эту картину я нарисовала после просмотра удивительного мультфильма «Спирит», о жизни лошадей (мне было около 6-7 лет)...", - поделилась дочь Заворотнюк.

Девушка добавила, что периодически забрасывает хобби. Однако, когда чувствует потребность излить свои чувства, берется за кисть.

"Потом в Америке, когда я встретила прекрасных людей, которые стали моими друзьями, у меня началась другая радужная и счастливая полоса. Душа моя просила красок и счастья на холстах. В основном, я рисовала подводный мир, даже не знаю отчего, но что-то мне подсказывает, что вода успокаивала меня и наделяла светлой жизненной энергией. 🌊", - рассказала в соцсети Аня.

Поклонники оценили умения девушки, за считанные часы поставив более 3000 "сердечек".

"Тонкая, редкая, настоящая! ❤️ "

"Аня ты здорово рисуешь, у меня к сожалению нет этого таланта . А у тебя работа как у настоящего художника👍."

"Я обожаю рисовать.Скорейшего выздоровления вашей мамочке!🙏"

"Ваша мама вырастила прекрасную дочь! Пусть скорее поправляется🙏❤️, а то ей ещё Милочку и внуков воспитывать!!!😁🙏"

"Обалденные картины 😍 это талант реально ! Нужно обязательно на выставку !!! "

Напомним, Заворотнюк подвергла себя смертельной опасности ради выздоровления.

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