Каждый из звездной семьи Анастасии Заворотнюк пытается сделать вклад в борьбу с онкологией

Об этом пишет издание КП.

Как известно, после многих месяцев молчания в социальных сетях активизировалась Анна Заворотнюк.

Несмотря на то, что семья "моей прекрасной няни" всячески скрывает детали страшной болезни Анастасии Заворотнюк, ее дочь идет на контакт с поклонниками актрисы и делиться с ними своими эмоциями и рассуждениями.

Журналисты обратили внимание, что Анна Заворотнюк практически ежедневно стала публиковать посты в своем Instagram.

С момента, как она "вышла из тени", у нее выросло количество подписчиков почти на 10 тысяч. Более того, у Анны Заворотнюк появились первые рекламные посты и контакты пиар-менеджера.

По информации журналистов, Анна решилась на крайний шаг и стала публиковать рекламу в соцсетях за скромные расценки. Так, один пост в ленте обойдется в 50 тысяч, а в Stories - 15.

Деньги звездной семье сейчас не помешают, поэтому Анна, видимо, ради своей матери, решила раскручивать собственный аккаунт в Instagram.

Ранее Анна Заворотнюк призналась, что до недавнего времени у нее не было желания и сил выходить на связь с миром, но она пытается преодолеть это состояние.

«Боль живет во мне каждую секунду, и поверхностные суждения некоторых людей, которые не приведи Господь когда-нибудь столкнуться с подобными ударами судьбы, не имеют права меня судить», - отметила девушка.

Она добавила, что она действительно решила выплескивать свои мысли читателям. Ведь они молятся за ее маму, а это многое значит для девушки.

Напомним, что у дочери больной раком Заворотнюк лопнуло терпение, эмоциональный пост: "Скоро все кончится".

Как сообщала Politeka, Анастасия Заворотнюк умерла: дочь актрисы прервала молчание и ответила на главный вопрос.

Также Politeka писала, что дочь Анастасии Заворотнюк поразила признанием о больной матери: «Она была…».