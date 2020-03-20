Знаменита украинская певица Вера Брежнева рассказала, как и кому следует помочь во время карантина

Несколько дней назад был введен карантин, связанный с распространением коронавируса. По этому поводу звезда отменила концерты, новые проекты и множество мероприятий. При этом артистка остается активной в социальных сетях и рассказывает о помощи для других людей, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Вера решила показать яркое фото с надписью, которую держала на листе в руках. Сама артистка позировала в обычном черном свитере, скрывающем ее фигуру и с распущенными волосами.

«Спасибо всем, кто посмотрел наш прямой эфир! Рада быть полезной в такой период !! И именно поэтому считаю, что сейчас самое время вспомнить о том, кто мы и что мы можем сделать даже сидя дома. Я хочу привлечь ваше внимание вот к чему:

Беспокоиться о своем здоровье и благополучии, когда весь мир на карантине - нормально. Мы все беспокоимся и ждем, когда это все закончится, чтобы вернуться к нормальной жизни. Однако есть дети, которым несмотря на сложившуюся ситуацию, все равно нужна ежедневная помощь. Я говорю о детях-бобочках 🦋 «, – написала Вера под новым постом.

Поклонники тут же отреагировали, причем написали множество слов в адрес звезда и обсудив ее внешность.

Ранее Вера Брежнева удивила трогательными кадрами с мужем, представив те в социальной сети Инстаграм. Причем выступала артистка даже в Международный женский день, поздравив своих поклонниц. А чтобы избавить себя от ненужных комментариев в адрес семьи, не забыла звезда в разделе Стори опубликовать трогательные семейные кадры.

Так, в специальном разделе Инстаграм певица показала трогательное обращение к мужу и целый фотоколлаж с снимками, на которых она вместе с Меладзе счастливо обнимаются и нежно смотрят друг на друга.

Стоит отметить, личная жизнь Веры в последнее время привлекает много внимания. В Сети регулярно всплывают слухи о проблемах Брежневой с мужем. Одни обвиняют Константина Меладзе в измене, а вторые, особо любопытные, даже пророчат паре развод. Именно поэтому артистка не публикует в профиле привычных семейных кадров, чтобы избежать лишней критики в свой адрес.

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