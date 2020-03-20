Тренер украинских поп-див Насти Каменских и Славы Каминской Андрей Хомицкий устраивает всеукраинскую тренировку во время карантина

Соответствующее видео звездный тренер опубликовал на своем Youtube-канале, пишет Politeka.net:

«21 марта в 09:00 проведем Всеукраинскую онлайн-тренировку! Присоединяйся к нам». Андрей пригласил украинцев присоединиться к эфиру субботней тренировки – ведь карантин требует ответственности, но не повод запускать свое тело. Быть в хорошей физической форме реально и не посещая временно спортзал, уверен Хомицкий.

Он добавил, что сейчас украинцы нуждаются в том, чтобы объединится, более, чем, цитируем: «при какой-либо революции». Он отметил, что граждане просто обязаны проявить ответственность и оставаться дома во время карантина.

Напомним, ранее участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская раскрыла свои секреты похудения во время последней тренировки с тренером Андреем Хомицким.

Во время занятия Слава показала топ лучших упражнений и под руководством тренера выполнила их сама.

На странице тренера Славы Каминской в социальной сети Уoutube был представлен видеоролик, на котором певица раскрыла секреты собственных упражнений и показала свою фигуру в отменной форме (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Как можно увидеть во время записи, Андрей Хомицкий – персональный тренер – показал часть упражнений на проблемные зоны: внутреннюю поверхностью бедра, наружную, ягодицы, бока на животе, провисающую часть трицепса. Во время ролика Слава исполнила личный топ 4 лучших упражнений на указанные проблемные зоны.

Солистка «НеАнгелов» Слава Каминская ранее прикупила средство защиты. Видно, что Слава не отменила прогулки со своими детьми, но надела на них маски.

«Даже если маски ничего не решают (а это не доказано), мне так будет спокойней», - написала артистка.

Напомним, Слава Каминская серьезно заболела и поразила внешним видом

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