Российская телеведущая Ксения Собчак многих удивила, рассказав о "своем единственном"
На новом опубликованном в Инсте фото, Ксения Анатольевна показала своего нынешнего супруга Константина Богомолова. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на ее Instagram-публикацию.
Собчак снимок, где ее муж прищурился и позирует на фоне растительности с какой-то, вероятно, ягодой во рту, подписала так:
«Мой первый и единственный мужчина!!❤️❤️После обнуления. ❤️❤️»
Осадчая без косметики и Горбунов в шортах: звездное семейство поразило домашним фото
Каменских, Джамала и другие украинские звезды удивили снимками с отцами: сходство поражает
Кардашьян потрясла формами в одном халатике перед горячей красоткой: "Ух, как захватывает!"
Звезда "Квартал 95" разделась ради пикантных кадров в золоте: из одежды только перчатки
Подписчики подшучивают над Ксенией:
«А сколько обнулений было?😁😁😁»
«Огонь. Пойду тоже мужа обрадую 🤣»
«Так мы тогда все обнулились😂»
«Ваш главный мужчина это сын!»
«Хорошо сказано ,многие это возьмут на заметку😂😂😂»
«Ну не последний, точно»
«Пробег скрученный»
«Как то оскорбительно для бывшего мужа🤭»
«Как-то некрасиво по отношению к Виторгану. Может он блевал глядя на вас и терпел, но такой ***** себе не позволяет»
Ранее Ксения Анатольевна многих удивила, ведь на студийном фото она выглядела не уставшей, раздетой или скандалила, а вполне себе прилично.
На фото Ксения показала свою стройную фигуру. Позировала же российская звезда ТВ в темном брючном костюме с глубоким дкольте.
Сдержанная, хоть слегка мрачноватая классика отменно выглядела на Собчак, Ксения в кадре поднесла руку ко лбу и улыбалась. Волосы знаменитости были присобраны и подкручены.
В комментариях в публикации много комплиментов в адрес Собчак, люди пишут, что та даже немного помолодела и красива, а сама она подписала свой пост так:
«А снег идет, а снег идет))))) ! Март, который мы заслужили!!!! ✊✊✊».
Напомним, Собчак ошарашила внешним видом дома, Богомолову не повезло.
Как сообщала Politeka, бывший любовник Собчак рассказал, как избавился от светской львицы.
Также Politeka писала, что Собчак в провоцирующей позе набросилась на Шнурова, россияне в ауте.