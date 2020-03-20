Российская телеведущая Ксения Собчак многих удивила, рассказав о "своем единственном"

На новом опубликованном в Инсте фото, Ксения Анатольевна показала своего нынешнего супруга Константина Богомолова. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на ее Instagram-публикацию.

Собчак снимок, где ее муж прищурился и позирует на фоне растительности с какой-то, вероятно, ягодой во рту, подписала так:

«Мой первый и единственный мужчина!!❤️❤️После обнуления. ❤️❤️»

Подписчики подшучивают над Ксенией:

«А сколько обнулений было?😁😁😁»

«Огонь. Пойду тоже мужа обрадую 🤣»

«Так мы тогда все обнулились😂»

«Ваш главный мужчина это сын!»

«Хорошо сказано ,многие это возьмут на заметку😂😂😂»

«Ну не последний, точно»

«Пробег скрученный»

«Как то оскорбительно для бывшего мужа🤭»

«Как-то некрасиво по отношению к Виторгану. Может он блевал глядя на вас и терпел, но такой ***** себе не позволяет»

Ранее Ксения Анатольевна многих удивила, ведь на студийном фото она выглядела не уставшей, раздетой или скандалила, а вполне себе прилично.

На фото Ксения показала свою стройную фигуру. Позировала же российская звезда ТВ в темном брючном костюме с глубоким дкольте.

Сдержанная, хоть слегка мрачноватая классика отменно выглядела на Собчак, Ксения в кадре поднесла руку ко лбу и улыбалась. Волосы знаменитости были присобраны и подкручены.

В комментариях в публикации много комплиментов в адрес Собчак, люди пишут, что та даже немного помолодела и красива, а сама она подписала свой пост так:

«А снег идет, а снег идет))))) ! Март, который мы заслужили!!!! ✊✊✊».

Напомним, Собчак ошарашила внешним видом дома, Богомолову не повезло.

Как сообщала Politeka, бывший любовник Собчак рассказал, как избавился от светской львицы.

Также Politeka писала, что Собчак в провоцирующей позе набросилась на Шнурова, россияне в ауте.