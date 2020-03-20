Кристина Орбакайте показала, как проходит ее самоизоляция из-за коронавируса

В последние дни пандемия коронавируса заставила большинство стран ввести карантин в том или ином виде, из-за чего людям посоветовали самоизолироваться дома. Не стали исключением и звезды.

Так, российская певица Кристина Орбакайте на своей странице в Инстаграм поделилась новым домашним снимком, передает Politeka. На фото знаменитость сидит на диване в простой черной футболке и с небрежно завязанными волосами. На ней минимальный макияж в спокойных тонах. Стоит отметить, что выглядит певица заметно уставшей.

«Я дома. А вы самоизолировались? Привыкаем к новому режиму», - подписала снимок Орбакайте.

Ее подписчики принялись рассказывать о том, как проходит их карантин, а также не забывали комментировать и внешность певицы.

«Молодец, это очень правильное решение», «Красивая», «Браво», «Потом ещё отвыкать от него будем», «Кристина, вот теперь я абсолютно точно вижу как Вы похожи на маму. Раньше это было не так сильно заметно. Всех благ!», «Новая причёска?», «Кристина такая красива, мне всегда нравится все её песни», «Тут на маму очень похожа», «Какая, Кристина, вы красивая, сильная, мне бы быть такой Кристина, как всегда на высоте», - пишут люди.

До этого мы писали о том, что Орбакайте недавно привлекла к себе внимание изменениями во внешности.

О том, что артистка прибегла к услугам пластических хирургов говорят и специалисты, и поклонники.

Так, недавно Кристина Орбакайте решила поделиться радостью. Она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото из студии звукозаписи и сообщила о готовящейся к выходу песни.

Эту новость поклонники приняли с восторгом, однако некоторые стали разглядывать снимок и заметили, что зубы у Кристины слишком белые и подозрительно ровные. Кто-то предположил, что звезда установила керамические накладки, другие подумали о фотошопе. При этом, отмечают, что она становится все более похожей на свою мать.

Напомним, Орбакайте напугала изменениями во внешности: "Становится похожа на...".

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