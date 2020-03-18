Дочь Аллы Пугачевой певица Кристина Орбакайте недавно привлекла к себе внимание изменениями во внешности

О том, что артистка прибегла к услугам пластических хирургов говорят и специалисты, и поклонники.

Так, недавно Кристина Орбакайте решила поделиться радостью. Она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото из студии звукозаписи и сообщила о готовящейся к выходу песни.

Эту новость поклонники приняли с восторгом, однако некоторые стали разглядывать снимок и заметили, что зубы у Кристины слишком белые и подозрительно ровные. Кто-то предположил, что звезда установила керамические накладки, другие подумали о фотошопе. При этом, отмечают, что она становится все более похожей на свою мать.

"Страшно", – написал один из фолловеров.

Сециалисты также заметили, что артистка сильно измениласть. Врач-стоматолог и хирург Вячеслав Минко согласился с мнением публики, пишут «Дни.ру».

"Судя по фотографиям и видео старым и новым, Кристина <...> cделала зубы более яркими и белыми, изменила форму. Зубы стали более квадратными и выразительными. Скорее всего, были установлены виниры", – сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что 48-летняя российская певица Кристина Орбакайте, дочка артистки Аллы Пугачевой, встревожила обращением.

Орбакайте объявила о переносе всех своих выступлений.

"Дорогие друзья, очень неприятные плохие новости для меня, моих зрителей, поклонников... Отменили спектакли, концерты на ближайшие месяцы... Но я очень надеюсь скоро встретиться", - сказала она.

Певица объяснила причину: "Из-за сложившейся ситуации и в связи с растущей угрозой распространения вируса во всём мире мои спектакли и концерты перенесены! Обязательно сообщу о новых датах... здоровья и терпения всем🙏❤️😷".

Поклонники высказали свои переживания по поводу ситуации. А некоторые отметили, что с каждым годом Орбакайте все больше становится похожей на свою мать.

Напомним, несчастье обрушилось на дочь Пугачевой, срочное обращение: "Так плохо...".

Как сообщала Politeka, постаревшая Орбакайте ошеломила сходством с Пугачевой, соцсети кипят: "Настоящая копия".

Также Politeka писала, что потная Орбакайте ошеломила видом после тренировки, личные кадры: «вот это агрегат».