Кристина Асмус удивила поклонников своим сходством с сестрой

31-летняя российская актриса, получившая известность благодаря сериалу «Интерны» и угодившая в скандал после выхода фильма «Текст» с откровенными сценами, продолжает радовать поклонников новыми постами в своем Инстаграм. Как сообщает Politeka, на этот раз звезда решила поделиться совместным фото со своей красавицей-сестрой.

На сделанном в зеркале селфи Асмус позирует рядом со своей сестрой Кариной. Актриса одета в строгий брючный костюм и черные туфли-лодочки. Единственные яркие акценты в ее образе: красный маникюр и помада ему в тон.

В свою очередь, Карина Асмус позирует в узком платье с оригинальным вырезом и вставкой в виде сеточки в крупный горошек. Обе девушки одеты во все черное и выглядят очень похожими, особенно со светлыми волосами и ярко-голубыми глазами.

«Похожи?», - поинтересовалась у подписчиков Асмус. Вердикт комментаторов оказался единогласным: люди считают, что сестры похожи, как две капли воды.

«Очень как две капли», «Милашки», «Очень похожи», «Оочень. такие красивые», «Красивая #улыбка и тебе прекрасного вечера», «Демо версия», «Кристина ты супер, как всегда неотразима», - пишут люди.

Ранее мы сообщали, что коронавирус не обошел стороной 31-летнюю российскую актрису Кристину Асмус.

Девушка обратилась к поклонникам в своем микроблоге в Инстаграм. Асмус сообщила об отмене спектаклей из-за объявленного в России карантина, а также пожелала здоровья всем пользователям в результате вспышки коронавируса.

"Сегодня мы должны были играть любимую «Утиную охоту» в @ermolova_theater. Ни «Текста», ни «Ревизора», ни «Гамлета», ни других спектлей в ближайшее время не будет. Пока до 10 апреля. А там, говорят, ждём новостей...Вероятность закрытия проекта «Вернувшиеся» в Москве – максимальна. Т.е., когда я играла прошлый спектакль..даже представить не могла, что он может оказаться последним", - написала Кристина.

Напомним, Асмус сняла белье и взбудоражила сеть интимным фото.

Как сообщала Politeka, неудачи посыпались на Асмус, актриса не сдержалась: "Может оказаться последним...".

Также Politeka писала, что Асмус показала себя в полный рост и взбудоражила видом: "42 размер ноги".