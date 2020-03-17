Коронавирус не обошел стороной 31-летнюю российскую актрису Кристину Асмус

Как передает Politeka.net, девушка обратилась к поклонникам в своем микроблоге в Инстаграм. Асмус сообщила об отмене спектаклей из-за объявленного в России карантина, а также пожелала здоровья всем пользователям в результате вспышки коронавируса.

"Сегодня мы должны были играть любимую «Утиную охоту» в @ermolova_theater 🎭 Ни «Текста», ни «Ревизора», ни «Гамлета», ни других спектлей в ближайшее время не будет. Пока до 10 апреля. А там, говорят, ждём новостей... 🥺 Вероятность закрытия проекта «Вернувшиеся» в Москве - максимальна⚡️ Т.е., когда я играла прошлый спектакль..даже представить не могла, что он может оказаться последним 😱 Много кто хотел и не успел увидеть... Я очень надеюсь, что скоро всё это закончится... Позитивных мыслей вам всех и берегите себя и своих близких! 💚", - поделилась Кристина, которая предстала на фото в черной кожаной куртке.

Артистка позировала рядом с забором-решеткой, повернувшись к объективу спиной, широко расставив руки и повернув голову вбок.

Встревоженные поклонники в ответ предупредили Асмус, чтобы она берегла себя в этот непростой период.

"Кристина,будьте осторожны.Берегите своих родных и близких"

"Скоро все закончится . Главное без паники"

"Кристина,спасибо за 💗Вы всегда такая внимательная.Здоровья Вашей семье.🍀"

"Шикарно выглядите!!!👍🔥"

"Офигенный куртец🔥😻"

"Когда же это всё закончится, проклятый вирус"

"Кристиночка Вы СУПЕР, выкладывайте побольше фоток, радуйте нас, а то в связи с этой заразой хочется больше позитива. А Вы как лучик, несете только позитив. Берегите себя. Ваша поклонница Я.😘"

Ранее мы сообщали, Асмус удивила фанатов размером ноги. Девушка предстала в полный рост в длинном черном платье и босоножках. Миниатюрная красавица оказалась обладательницей больших ступней.

«Размер ноги 42! Вот это лапоть!! Да это просто лыжи!!», «Такое впечатление на фото, как будто беременная. Случайно малыша не ждёте с Гариком?», - комментировали в соцсети.

Напомним, что Кристина Асмус удивила реакцией на происходящее в России: «Что творится…».

Как сообщала Politeka, Кристина Асмус напугала россиян новой внешностью, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Асмус в белом платье взбудоражила признанием, сеть кипит: «Стало нелепо и неловко».