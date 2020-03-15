Популярная российская актриса Кристина Асмус, которая прославилась благодаря сериалу «Интерны» и оскандалилась после выхода фильма «Текст», поделилась свежим снимком

Фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. На снимке Асмус стоит возле стены в простеньком черном платье в пол. На ногах у актрисы красуются босоножки. Звезда ничего не написала под постом, хотя обычно пишет очень содержательные посты.

Фото Асмус собрало почти 52 тысячи лайков. Поклонники актрисы обратили внимание на ее странную обувь и подозрительно скромное платье.

«Симпотяшка», «Невероятное платье», «Кристина, выглядишь супер», «А зачем такие большие по размеру босоножки?», «Размер ноги 42! Вот это лапоть!! Да это просто лыжи!!», «Кристиночка, как же здорово, что вы вернулись. Без вас очень сильно скучно», «Кристина, ты великолепна», «Как и обычно стройная)))не вводите нас в заблуждение», «Такое впечатление на фото, как будто беременная. Случайно малыша не ждёте с Гариком?», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус выложила серию фотографий, на которых она рекламирует новые духи. Девушка была одета в стильные светлые штаны с высокой посадкой и белую простую футболку. Наверх Кристина повязала коричневый свитер. Девушка улыбалась, кривлялась на камеру, держа в руках духи. Ее лицо на снимках выглядит идеальным. Волосы Асмус аккуратно зачесали и собрали в хвост. Благодаря такому приему акцент на фотографиях был на духи.

Добавим, что в целом актриса всегда делится достаточно скромными фотографиями в социальных сетях. Правда, после роли в фильме «Текст», где актриса сыграла в постельной сцене и засветила все свои интимные места, мало кто верит в ее скромность.

Напомним, что Кристина Асмус удивила реакцией на происходящее в России: «Что творится…».

Как сообщала Politeka, Кристина Асмус напугала россиян новой внешностью, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Асмус в белом платье взбудоражила признанием, сеть кипит: «Стало нелепо и неловко».