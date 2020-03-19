Известная российская актриса Кристина Асмус показала новое жаркое фото в Инстаграм

На фото Асмус позирует в странных джинсах и кепке. Больше на Кристине ничего не было, даже белья. Она стояла спиной к камере и только развернула лицо на объектив. Волосы у актрисы были в этот раз распущены. На фоне можно увидеть стеклянный бортик и лестницу, ведущую вниз. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

В подписи Асмус поставила множество разных хештегов, в которых высмеяла пользователей.

Фанаты успели поставить более 40 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Когда хештеги Асмус лучше, чем твои тексты", "вы играли Сильвестра Андреевича, а я не в курсе?", "Вы на наборе массы,где масса???", "Зачем вам вообще одежда?Вас голой все видели", "Опять один и тот же ракурс", "какая кожа. Как у младенца. Или это обработанная фотография? Если нет, то Кристина это просто супер. Как?".

Ранее мы сообщали, что коронавирус не обошел стороной 31-летнюю российскую актрису Кристину Асмус.

Девушка обратилась к поклонникам в своем микроблоге в Инстаграм. Асмус сообщила об отмене спектаклей из-за объявленного в России карантина, а также пожелала здоровья всем пользователям в результате вспышки коронавируса.

"Сегодня мы должны были играть любимую «Утиную охоту» в @ermolova_theater 🎭 Ни «Текста», ни «Ревизора», ни «Гамлета», ни других спектлей в ближайшее время не будет. Пока до 10 апреля. А там, говорят, ждём новостей... 🥺 Вероятность закрытия проекта «Вернувшиеся» в Москве - максимальна⚡️ Т.е., когда я играла прошлый спектакль..даже представить не могла, что он может оказаться последним", - написала Кристина.

Сообщалось, что российская актриса Кристина Асмус порадовала поклонников неожиданным откровением о своем прошлом.

«Вы помните времена, когда электронные ящики было модно называть всякими никами? 🤪📧 У кого troll, у кого princess, у кого Batman )))) У меня был lady2332)))) 🙈 Но потом стало нелепо и неловко и я сделала фамилию 📬 Колитесь, у кого какие были? Или может до сих пор есть?))))) Меня всегда смешит, когда какая-нибудь серьёзная тётенька даёт мне свой электронный адрес stervo4ka74», - говорится в сообщении.

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