Жена известного украинского путешественника Дмитрия Комарова, телеведущая Александра Кучеренко поделилась своими впечатлениями от карантина в связи с коронавирусом

Из-за введенного в Украине карантина многие были вынуждены изменить свой привычный образ жизни. В первую очередь это касается работы. Не обошла стороной эта проблема и Кучеренко. Как сообщает Politeka, об этом ведущая рассказала в новом посте в своем Инстаграм.

«В период вспышки вируса все вокруг закрывается, лучше всех работают только продуктовые магазины и телевидение. Потому что люди же всегда хотят хлеба и зрелищ))», - написала ведущая.

Она объявила о возвращении своей передачи на экраны и призналась, что очень скучала по ее выпускам.

Свой пост Кучеренко сопроводила новыми фотографиями. На них она позирует в милом узком платье пастельно-голубого оттенка с рукавами-фонариками и глубоким декольте. Сдержанный образ ведущей дополняет нейтральный макияж и бежевые туфли-лодочки.

Поклонники ведущей тут же принялись комментировать ее фото.

«Вы такая красивая», «Сашуля, у вас волшебное платье и вы - очаровательная как извне, так и внутри!», «Очень красиво в этом платье!», «Красоточка!», «Золушка», «Очень милая и женственная», «Красота спасёт мир бесконечно восхищаюсь тобой, Сашенька», - пишут люди.

Ранее Кучеренко показала, как учит людей танцевать. Соответствующий пост ведущая разместила в Инстаграм.

«Сегодня провела мастер-класс по латине в @skyfitness.ua. И мне так приятно было видеть горящие глаза стольких девушек, влюблённых в танец! Ведь танцы - это как раз о женственности и вдохновении, о том, как чувствовать себя уверенно и гармонично, верить в свою красоту, любить свое тело и себя в нем! Накануне 8го марта особенно актуально вспомнить об этом. И попрактиковать. А ещё убедилась, что чем больше отдаёшь позитива и энергии, тем сильнее наполняешься сам! Спасибо всем, кто участвовал. Любви и зажигательного настроения на все выходные, друзья!», - говорится в сообщении.

Напомним, Комаров не удержался и показал, как его балует красавица-жена.

Как сообщала Politeka, молодая жена Комарова застыла в соблазнительной позе, даже Пономарев не сдержался.

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