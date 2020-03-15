Известный телепутешественник, ведущий программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров раскрыл, чем кормит его молодая жена

Так, он показал, по его утверждению, «обычный» завтрак. При чем, все на фото говорит о чувствах жены к нему: тарелка в виде сердца, целующиеся панды – солянка и перечница. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на личную страницу в сети телеведущего.

«Обычный завтрак от любимой жены. Не удержался, сфоткал. Кстати, это первая фотка еды, которую я выкладываю в ленту», – подписал Комаров фото еды.

В сети поклонники не удержались и раскритиковали мастерство Александры Кучеренко.

«Только не наешься) сделала как для себя», «Любая так не сможет», «Какая красота!❤️ С любовью!», «Очень плотный завтрак», «нам так не жить», «Вкусняшка от Сашки», «Та у Димона так с любой женой. Что вы прицепились? Везет человеку.», «Не любой, а любимой!», – сарказничают в сети «завистницы».

Напомним, что Дмитрий Комаров показал грандиозную рыбалку в глубинке Монголии. Комаров анонсировал выход новых серий своего проекта, в которых он расскажет о жизни в Монголии. В частности, в своем микроблоге в Инстаграм шоумен выложил снимки, как местные мужчины умудряются, закинув сеть всего один раз, вытянуть из озера тонны рыбы. К такой сложной задаче подключился и сам Комаров, известный тем, что во время путешествий все "пробует на себе".

"Юрты, бескрайние степи, фантастические традиции и ритуалы. Сегодня в 22-45 на 1+1 начинается наше путешествие в регион Внутренняя Монголия в Китае, где живут суровые парни, способные в 40-градусный мороз вытянуть почти всю рыбу из озера, закинув сеть всего 1 раз😂 Сеть, правда, 4-километровая. Технология невероятная. Сутки подготовки. Жуткая и очень холодная ночь...", - поделился Комаров в соцсети.

Напомним, что Александра Кучеренко в невидимой кофточке заманила новым фото: «Скоро увидим…».

А еще Politeka писала, что Кучеренко в глубоком декольте показала, чем покорила звездного супруга: «самый сок».

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