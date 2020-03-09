Жена путешественника Дмитрия Комарова, телеведущая Александра Кучеренко показала, как учит людей танцевать

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Ничто не заряжает так, как танцы! Кто хоть раз отдался ритмам самбы, тот согласится))

«Сегодня провела мастер-класс по латине в @skyfitness.ua. И мне так приятно было видеть горящие глаза стольких девушек, влюблённых в танец! Ведь танцы - это как раз о женственности и вдохновении, о том, как чувствовать себя уверенно и гармонично, верить в свою красоту, любить свое тело и себя в нем! Накануне 8го марта особенно актуально вспомнить об этом😉 И попрактиковать 💃🏻😂 А ещё убедилась, что чем больше отдаёшь позитива и энергии, тем сильнее наполняешься сам! Спасибо всем, кто участвовал❤️ Любви и зажигательного настроения на все выходные, друзья!», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Кучеренко запечатлена в облегающем наряде во время проведения тренинга по танцам.

До этого мы писали, что жена путешественника Дмитрия Комарова, телеведущая Александра Кучеренко поздравила женщин с 8 марта.

Поздравительный пост она опубликовала на своей странице в Инстаграм. На фото Саша предстала в нарядной кофте, в шапке и с зеркальцем в руках. Девушка наносила на губы красную помаду и призвала всех поклонниц сделать тоже самое.

«Ну что, девушки, красим губы - и в бой)) Покорять мир своей красотой!.. И коня на скаку, и в горящую избу - это мы конечно всё можем, хоть каждый день) Но пусть в жизни будет больше моментов, когда можно почувствовать себя нежной, слабой, хрупкой, защищённой, легкой, наивной, окрыленной и безмерно счастливой женщиной!», - написала звезда.

Напомним, что Александра Кучеренко в мини-платье показала, чем соблазнила звездного мужа: «зажгла не по-детски».

Как сообщала Politeka, Комаров померился силами с другом-красавчиком и ошарашил внешним видом: "Пришлось попотеть".

Также Politeka писала, что Александра Кучеренко взбудоражила соблазнительными танцами в коротком топе: «Ух, горячо».