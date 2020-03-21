Певица София Ротару удивила поклонников своей внешностью

Как передает Politeka.net, соответствующий кадр у себя на страничке в Instegram опубликовал поклонник легендарной певицы.

На последний фотографии знаменитость изображена после концерта в столице Казахстана Нур-Султан. На фото можно детально рассмотреть ее лицо.



Идеальная шея и минимальное количество мимических морщин вызывают настоящее изумление, а ведь ей летом исполнится уже 73 года.

Пользователи сети просто восхищены внешним видом Ротару.



"Да она выглядит потрясающе для своего возраста! Респект Софии!", "Невероятно", "73. Вот это дааааа. Ей больше 45 лет не дашь.", " Говорят же, каждый выглядит так, какой он в душе, по внешнему виду можно понять, какой человек Эта удивительно красивая женщина!" - писали под снимком.





Многие уверены, что результатом такой невероятной внешности стали регулярные визиты к пластическим хирургам.

Но концертный директор артистки Сергей Лавров опровергает такую информацию.

По его словам, Ротару просто соблюдает режим питания. Она это делает перед каждым большим концертом. При этом Ротару страдает, ведь ее любимое блюдо - жареная картошка, а ее во время диеты нельзя.

Опытные хирурги в свою очередь заявляют, что секрет Ротару в том, что у нее хорошая генетика, что дополнена достижениями современной медицины.

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