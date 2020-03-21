Популярная украинская певица Настя Каменских устроила утром горячую тренировку с мужем и личным тренером

Настя фактически каждый день отправляется на утренню пробежку, о чем довольно часто сообщает в разделе Стори в Инстаграм. В этот раз на своей странице звезда показала, как отправилась на тренировку в компании близких. При этом звезда акцентирует, что вирус - не повод болеть и забывать о спорте, пишет Рoliteka.net.

Сегодня звезда отправилась заниматься спортом вместе с супругом и тренером Андреем Хомицким, с которым худеет уже много месяцев.

Певица появилась без макияжа в удобной спортивной куртке светло-горчичного цвета и белой шапке с лейбом собственного бренда. За ее спиной можно заметить довольного Потапа и такого же счастливого тренера, приветливо улыбающегося на камеру.

В подписи на снимке звезда отметила, что спорт - это самый главный защитник от вируса и ее тренер собирается провести в ближайшее время специальную тренировку для поклонников.

«Мой тренер и хороший друг Андрей @khomytskyi_official завтра в 9:00 будет проводить онлайн тренировку у себя на странице! 🤩💪 Я полностью доверяю Андрею в плане спорта и могу точно сказать, что ваша с ним тренировка будет очень крутой и эффективной! 🔥 А я настолько вдохновилась вашими фидбэками о моей утренней тренировке и сегодняшнем #NKкарантиннике, что уже планирую следующий эфир!», - написала Каменских под постом.

До этого Настя показала, как решила разнообразить домашние будни и представить полную тренировку в социальной сети. Кадром по завершению занятия в дома звезда поделилась на своей странице.

«Как же приятно, что мой прямой эфир с утренней тренировкой посмотрели так много людей! И что многие потом поблагодарили за упражнения, за то, что расшевелила утром и смотивировала тренироваться дальше. А значит - вы не просто смотрели эфир, а делали упражнения вместе со мной! 🤗

Когда видишь отклик - это всегда тааак приятно! И меня это тоже мотивирует делать для вас ещё больше. И вот, вдохновленная вами, я решила запустить карантинный марафон #тренируюсьсNK 🏃🏼‍♀️💪🏻 Давайте мотивировать друг друга вместе!», – написала артистка под новым постом. Поклонники отреагировали достаточно позитивно на новый пост.

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