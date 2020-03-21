В поиске сенсаций журналисты готовы были очернить имя Меган Маркл
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Откровенное признание сделал известный американский актер Саймон Рекс, передает Just Jared.
По словам актера, британские таблоиды предлагали ему денежное вознаграждение за ложь об отношениях с герцогиней Сассекской Меган Маркл.
Как известно, Саймон Рекс и Меган Маркл были знакомы ранее и даже работали вместе над телепроектом "Сокращения", но все ограничивалось дружеским общением. Звезда Голливуда признался, что они никогда не целовались, и лишь однажды сходили вместе на обед.
Но информация об этом просочилась в прессу и сразу несколько журналистов предложили актеру серьезное денежное вознаграждение в обмен на то, что он соврет об отношениях с Меган Маркл.
Саймон признался, что один из таблоидов предлагал ему 70 тысяч долларов. Но американский актер отказался от "заманчивого" предложения, потому что не считал, что лгать и подставлять Меган – это хорошая идея.
Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри приняли приглашение Елизаветы II и согласились приехать, чтобы и сын Арчи провел время летом с прабабушкой и дедушкой в шотландской резиденции королевы Елизаветы.
Для малыша это будет первая поездка в Шотландию, а для Елизаветы II – долгожданное возвращение правнука после разлуки.
Напомним также, из-за коронавируса Елизавету и ее мужа принца Филиппа временно изолировали в разных поместьях Виндзорской династии.
Напомним, над принцем Гарри нависла угроза, Маркл вывели на чистую воду: "Скоро все забудут...".
Как сообщала Politeka, Меган Маркл осрамилась глупой выходкой на публике, Гарри в ауте: видео облетело сеть.
Также Politeka писала, что Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Великобританию и сразили всех наповал: "Великолепные".