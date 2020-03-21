В поиске сенсаций журналисты готовы были очернить имя Меган Маркл

Откровенное признание сделал известный американский актер Саймон Рекс, передает Just Jared.

По словам актера, британские таблоиды предлагали ему денежное вознаграждение за ложь об отношениях с герцогиней Сассекской Меган Маркл.

Как известно, Саймон Рекс и Меган Маркл были знакомы ранее и даже работали вместе над телепроектом "Сокращения", но все ограничивалось дружеским общением. Звезда Голливуда признался, что они никогда не целовались, и лишь однажды сходили вместе на обед.

Но информация об этом просочилась в прессу и сразу несколько журналистов предложили актеру серьезное денежное вознаграждение в обмен на то, что он соврет об отношениях с Меган Маркл.

Саймон признался, что один из таблоидов предлагал ему 70 тысяч долларов. Но американский актер отказался от "заманчивого" предложения, потому что не считал, что лгать и подставлять Меган – это хорошая идея.

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри приняли приглашение Елизаветы II и согласились приехать, чтобы и сын Арчи провел время летом с прабабушкой и дедушкой в шотландской резиденции королевы Елизаветы.

Для малыша это будет первая поездка в Шотландию, а для Елизаветы II – долгожданное возвращение правнука после разлуки.

Напомним также, из-за коронавируса Елизавету и ее мужа принца Филиппа временно изолировали в разных поместьях Виндзорской династии.

Напомним, над принцем Гарри нависла угроза, Маркл вывели на чистую воду: "Скоро все забудут...".

Как сообщала Politeka, Меган Маркл осрамилась глупой выходкой на публике, Гарри в ауте: видео облетело сеть.

Также Politeka писала, что Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Великобританию и сразили всех наповал: "Великолепные".