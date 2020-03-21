Экс-солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева показала фото, сделанные во время съемок знаменитого юморного шоу "Лига Смеха"

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм певица опубликовала несколько кадров, которые были сняты во время последнего вышедшего эфира "Лиги", пишет Politeka.

Так, в этот раз Надя появилась в компании одной из команд шоу в стильном наряде – удлиненном пиджаке с ремнем, под которым едва ли заметна юбка алого цвета. Стильный образ артистка дополнила черными ботинками на массивной тракторной подошве. А вот в подписи под яркими фото Надя напомнила об эфире самого шоу:

«Ребятааааа, @ligasmeha в эфире ! Как вам мои @lovikurazhh ??? Смотрели? Если вдруг пропустили - найдите на официальном канале @ligasmeha на YouTube . Mua : @ruzhaya_vi».

Поклонники тут же написали слова восхищения в адрес звезды:

«Ваще огонь😂», «лучший сезон, благрдаря вам и Дантесу😻❤️❤️», «Лучшие 🔥», «😍😍😍 Как красиво», «Надяяяя, ваша команда самая классная из всех!!! Верим в вашу победу!», «Вы мощь 🔥🔥🔥гордимся вами♥️♥️», «выступление - бомба! вам прямая дорога в финал😉🔥», «Классные!!!👍👍👍», «Офигенно❤️», «Боже какая красотка Надя💋».

До этого же звезда решила не только удивить новым спортивным нарядом в весеннем стиле, но еще и целым рассказом о том, как нужно себя правильно мотивировать.

Похоже, советы звезды и вправду работают, ведь она успевает не только принимать участие в различных шоу, быть судьей в "Лиге смеха", разъезжать по концертам, но еще и проводить время вместе с любимым супругом, а также развивать свой собственный магазин.

Так, на странице в Инстаграм Надя поделилась мотивирующим постом и рассказала, что ей помогает держать себя "на плаву".

Меня подсадила на аудиокниги @borodina Теперь, у меня нет ощущения, что в дороге - я теряю время. Теперь все наоборот) Иногда я даже жду, когда же я окажусь в машине и послушаю что-то, что меня вдохновит. А ещё знаете, некоторые люди смотрят телик и с ним разговаривают?) Так вот я так делаю с аудиокнигами 😂 Я повторяю в слух, соглашаюсь, начинаю спорить, останавливаю, чтоб спросить - « эй, в смысле, серьезно?? Вот так надо делать?)))», – рассказывает Надя в Инстаграм.

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