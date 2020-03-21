Регина Тодоренко показала, как проходят съемки ее личного проекта "Пятница с Региной" вместе с Тиной Канделаки

Как известно, Тодоренко является ведущей собственного проекта, куда периодически приглашает различных знаменитостей. В этот раз приглашенной знменитостью стала Тина Канделаки, однако сотни пользователей Инстаграм возмутились представленному ролику, пишет Рoliteka.net.

Сегодня на своей странице артистка презентовала видео, в котором показала нарезку кадров, отснятых для ее нового эфира шоу "Пятницы". Пригляшенной гостьей нового эфира стала знмменитая российская ведущая Тина Канделаки.

Однако множество пользователей сети разозлил ролик, представленный Тодоренко, поскольку Тина, как выяснилось, многим не по душе. Комментаторы выплеснули гнев под постом, всячески критикуя Тодоренко в том числе:

«Мои интервью с моими гостями – это не способ доставать грязное белье или провести журналистское расследование, это всегда беседа с личностью. И в новом выпуске «Пятницы с Региной» @prtshow мне посчастливилось поговорить с лидером, с продюсером и с уличной девчонкой – Тиной Канделаки @tina_kandelaki !

О том, как это – быть генеральным продюсером мужского канала, как держать себя в рамках 20 лет, об эмансипации грузинских женщин, о производстве патчей, о хейте, о детских комплексах из-за внешности и внутренней самоорганизации – смотрите в новом выпуске ! Кстати, открою вам маленький секрет: чтобы попасть ко мне на интервью, Тине пришлось зачитать рэп! 😘#пятницасрегиной #тинаканделаки #регинатодоренко», – отметила под своим постом сама Тодоренко.

Ранее звезда представила несколько кадров в социальной сети Инстаграм, на которых появилась в необычном платье, полностью расшитым пайетками и подчеркнувшим ее талию. Причем в подписи звезда оставила топ самых популярных неприятных комментариев, которые ей зачем-то оставляют хейтеры:

«#кривляка «Коза, достала со своим языком», «а можно без языка», «ума - палата», «тупая», «совсем уже из-за бабла перекосило», «ты же мать», «Боже, какая страшная», «хватит дергаться», «как проститутка себя ведёт» «раньше ты была простая, а теперь....», «пока муж с ребёнком, она жопой крутит», «я бы вдул» - сколько приятного я читаю каждый день и за это благодарю вас! Обещаю быть лучше 🙏🏻 Вы - мой мотиватор, мой стимул, моя любовь!», - довольно иронично подписала новые фото артистка.

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