Звезда фильма «Великолепный век» Нур Айсан (Феттахоглу) поделилась с поклонниками трогательной фотографией с дочерью
Снимок 39-летняя турецкая актриса опубликовала на своей странице в Instagram, передает Politeka.
В кадре она позирует с четырехлетней дочерью Элисой Гюзин. Мать смотрит на ребенка с нежностью, а девочка счастливо улыбается.
«Нет необходимости делать длинные предложения ... единственная правда», – подписала она снимок.
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Малышка – дочь актрисы и ее супруга, бизнесмена Левента Везирголу. Девочка родилась 11 февраля 2016 года и скрепила брак, который едва не распался. Как известно, 30 октября 2013-го пара сыграла свадьбу, однако в начале 2015-го супруги объявили о разводе, хотя сообщили, что остаются добрыми друзьями. В мае 2015 года Нур вернулась к мужу, и результатом примирения стало рождение дочери через девять месяцев.
Ранее мы рассказывали о том, что Нур, сыгравшая роль первой жены Сулеймана — Махидевран Султан, поделилась на своей странице в Instagram забавным фото, на котором позирует без грамма макияжа.
Красотка выглядит сонной и, видимо, пытается проснуться с помощью кофе, пустая чашка из-под которого стоит на столике перед ней.
«Если вы не можете проснуться и у вас много работы ... вставайте с того места, где вы, медленно идите под одеялом и продолжайте спать», – подписала она снимок.
В комментариях пользователи отметили, что по утрам она выглядит потрясающе даже без макияжа.
Сейчас актриса продолжает сниматься в турецких сериалах, а порой ее можно увидеть и в рекламных роликах.
Мало кто знает, что Нур хоть и турчанка, однако родилась она в на западе Германии в городе Дуйсбург. У Синана и Фатмы Феттахоглу, родителей девочки, было еще четверо детей. Когда будущей актрисе исполнилось шесть лет, семья решила вернуться обратно в Стамбул.
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