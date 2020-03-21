Экс-солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева устроила дома тренировку, чтобы избавиться от "плохого"

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм в разделе Стори певица опубликовала несколько кадров, которые были сняты во время ее тренировки дома, пишет Politeka.

В связи с введением карантина в стране и отмене всех светских мероприятий, а также съемок шоу и даже концертов, у звезды появилось много свободного времени. Чтобы разнообразить свои будни, артистка активно отдыхает дома, делится своими мыслями в Инстаграм, а также показывает свои занятия спортом.

Сегодня звезда в обычном домашнем видео показала крошечную часть тренировки дома. Надя позировала в черном спортивном костюме, состоящем из топа и лосин с белым принтом по бокам на бедрах. При этом в подписи Надя написала, что после йоги и общих занятий спортом многие плохие мысли просто спаряются из головы.

Отметим, не так давно Надя также озвучила главные правила хорошей жизни:

"Правило первое – планировать все, правило второе – помнить о личной жизни, правило третье – отдыхать, правило четвертое – ценить близких, правило пятое – заниматься любимым делом, правило шестое – ухаживать за кожей лица, правило седьмое – находить то, что вдохновляет, правило восьмое – создавать себе маленькие радости".

Ранее Надя появилась в компании одной из команд шоу в стильном наряде – удлиненном пиджаке с ремнем, под которым едва ли заметна юбка алого цвета. Стильный образ артистка дополнила черными ботинками на массивной тракторной подошве. А вот в подписи под яркими фото Надя напомнила об эфире самого шоу:

«Ребятааааа, @ligasmeha в эфире ! Как вам мои @lovikurazhh ??? Смотрели? Если вдруг пропустили - найдите на официальном канале @ligasmeha на YouTube . Mua : @ruzhaya_vi».

Поклонники тут же написали слова восхищения в адрес звезды:

«Ваще огонь😂», «лучший сезон, благрдаря вам и Дантесу😻❤️❤️», «Лучшие 🔥», «😍😍😍 Как красиво», «Надяяяя, ваша команда самая классная из всех!!! Верим в вашу победу!», «Вы мощь 🔥🔥🔥гордимся вами♥️♥️», «выступление - бомба! вам прямая дорога в финал😉🔥», «Классные!!!👍👍👍», «Офигенно❤️», «Боже какая красотка Надя💋».

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